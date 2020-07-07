【南方暴雨】重慶一橋樑護欄水浸後可「手撕」 網民：暴雨讓人看清很多事（有片）

南方連日暴雨，多地出現嚴重汛情。位於長江上游區的重慶，近日網傳一座鄉鎮橋梁的護欄被手一捏就碎的影片，引發網民關注。當地交通局證實影片內容屬實。涉事橋樑耗時8個月建造，已於一年前完工，但至今尚未驗收。據悉，當地已成立調查組核查。

網傳影片顯示，因為遭受大雨，該橋樑的護欄石柱被雨水浸泡。影片拍攝者用手摳石柱，發現可直接摳成泥。綜合內媒報道，影片中的橋樑是重慶石柱縣中益鄉涼水井大橋。報道引述石柱縣交通局一名工作人員證實，影片內容屬實。

報道稱，涼水井大橋於2017年12月開工建設，2019年8月完工。涼水井大橋為省道S517中益至沙子改造工程的一座新建橋梁，橋梁全長107米，橋梁兩側護欄採用鑄造石成品欄杆，合同金額475.219萬元人民幣（約521萬港元）。不過涼水井大橋至今尚未驗收。

針對一捏就碎的石柱，網民紛紛評價為「豆腐渣工程」：

這才是真正的「水泥」，一浸水就變成泥。 暴雨讓我們看清太多東西，比如重慶石橋上的護欄，被暴雨衝刷後竟然成了「朱古力」。

據悉，涼水井大橋施工單位為湖南對外建設集團有限公司。該單位之前曾因施工偷工減料等原因受過行政處罰。此外，涼水井大橋項目其他參與單位包括：業主單位石柱縣交輝公司，設計單位重慶路達工程勘察設計咨詢有限公司，監理單位重慶育才工程建設監理有限公司。

同樣是重慶石柱縣中益鄉，一座在建橋樑的腳手架5日早上被洪水衝垮。

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