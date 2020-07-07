【中芯國際】中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁

▲ 中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁

在美國制裁中國電訊設備商華為下，中國最大晶片代工廠中芯國際（00981），受惠回歸A股與國家大力支持芯片發展帶動，今年股價漲逾兩倍，但今日股價大幅急升後倒跌近9%。《華爾街日報》分析，對於中芯國際能否有效助中國應對美國制裁，存在一定疑問。

在中美貿易戰後，美國逐步加緊管制中國半導體產業，以阻止中國半導體發展侵犯到美國利益，對此中方也進一步支持國內半導體產業發展，包括向掌控中芯國際營運的大股東中芯南方增資。

此外，中國也對中芯國際寄予厚望，以期待能突破美國的封鎖，更在上海科創板給予中芯國際快速直通車的禮遇。而隨著中國尋求減少在半導體供應方面對外國的依賴，中芯國際也會從中國企業獲得更多低端訂單。

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不過，分析卻對中芯國際是否能有效幫助中國應對美國制裁，存在一定疑問。首先，該公司仍顯著落後於台積電和韓國三星電子等市場領軍企業，包括落後於台積電約5年，在可預見未來，這種差距可能仍存在。

此外，該公司利潤率遠低於上述行業領先企業：上一季度毛利率為26%，而台積電為52%。該公司還將需要投入大量資金開發更尖端的技術，這也將對回報構成壓力。

更重要的是，中芯國際也未能倖免於特朗普政府切斷對華為晶片供應的舉措，因其依賴美國產晶片製造設備。這意味著該公司可能無法向華為銷售晶片，而華為是其最大客戶之一。美國未來似乎還可能限制向中國企業出口尖端技術，這將加大中芯國際追趕領先企業的難度。

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責任編輯：游昊雲

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