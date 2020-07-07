  • 31°C
香港時間 : 2020707日 (二) 18:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯國際】中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁

經濟脈搏 16:50 2020/07/07

分享：

中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁

在美國制裁中國電訊設備商華為下，中國最大晶片代工廠中芯國際（00981），受惠回歸A股與國家大力支持芯片發展帶動，今年股價漲逾兩倍，但今日股價大幅急升後倒跌近9%。《華爾街日報》分析，對於中芯國際能否有效助中國應對美國制裁，存在一定疑問。

在中美貿易戰後，美國逐步加緊管制中國半導體產業，以阻止中國半導體發展侵犯到美國利益，對此中方也進一步支持國內半導體產業發展，包括向掌控中芯國際營運的大股東中芯南方增資。

此外，中國也對中芯國際寄予厚望，以期待能突破美國的封鎖，更在上海科創板給予中芯國際快速直通車的禮遇。而隨著中國尋求減少在半導體供應方面對外國的依賴，中芯國際也會從中國企業獲得更多低端訂單。

【中芯股價】中芯首季銷售額年增逾三成 得益於CEO梁孟松新思維

【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？

不過，分析卻對中芯國際是否能有效幫助中國應對美國制裁，存在一定疑問。首先，該公司仍顯著落後於台積電和韓國三星電子等市場領軍企業，包括落後於台積電約5年，在可預見未來，這種差距可能仍存在。

此外，該公司利潤率遠低於上述行業領先企業：上一季度毛利率為26%，而台積電為52%。該公司還將需要投入大量資金開發更尖端的技術，這也將對回報構成壓力。

更重要的是，中芯國際也未能倖免於特朗普政府切斷對華為晶片供應的舉措，因其依賴美國產晶片製造設備。這意味著該公司可能無法向華為銷售晶片，而華為是其最大客戶之一。美國未來似乎還可能限制向中國企業出口尖端技術，這將加大中芯國際追趕領先企業的難度。

【華為5G】美國封殺令來勢洶洶　中方怎反擊需慎思兩問題

【華為5G】華為5G芯片庫存不足1年 美國禁怎令讓華為進入戰時狀態？

【中芯業績】中芯國際走出營運陰霾 首席執行官梁孟松應記一功

【中芯業績】中芯國際走出營運陰霾 首席執行官梁孟松應記一功

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中芯業績】中芯國際走出營運陰霾 首席執行官梁孟松應記一功
2020/05/14
【中芯業績】中芯國際走出營運陰霾 首席執行官梁孟松應記一功
【華為5G】華為5G芯片庫存不足1年 美國禁怎令讓華為進入戰時狀態？
2020/06/08
【華為5G】華為5G芯片庫存不足1年 美國禁怎令讓華為進入戰時狀態？
【華為5G】美國封殺令來勢洶洶　中方怎反擊需慎思兩問題
2020/06/11
【華為5G】美國封殺令來勢洶洶　中方怎反擊需慎思兩問題
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？
今日
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？
【中芯股價】中芯首季銷售額年增逾三成 得益於CEO梁孟松新思維
今日
【中芯股價】中芯首季銷售額年增逾三成 得益於CEO梁孟松新思維
貿易戰 科創板 A股 行業 特朗普 貿易 電訊 銷售 中芯國際（00981） 中國

下一篇文章

【A股急升】為何内地股市叫A股？一文看懂6個内地股市小知識
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
【A股急升】5大數據拆解A股急升原因 後市能否再升存隱憂
【A股急升】5大數據拆解A股急升原因 後市能否再升存隱憂
【中芯股價】中芯首季銷售額年增逾三成 得益於CEO梁孟松新思維
【中芯股價】中芯首季銷售額年增逾三成 得益於CEO梁孟松新思維
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？
【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？
【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？