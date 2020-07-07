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【港區國安法】蔡英文：若對台灣造成傷害 會考慮反制

國情動向 17:18 2020/07/07

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《港區國安法》第43條實施細則出爐，當中提及可要求台灣政治性組織等，就涉港活動提供資料。在台灣，蔡英文總統今日表示，會持續關注事態發展，如果對台灣民眾造成不合理的影響，不排除會祭出反制措施。

蔡英文表示，針對港區國安法的議題，當中有哪些是無法被接受的內容，每個重要、主要政黨都應該要有能力判斷，而不是只有執政者。她呼籲所有的政黨，要共同面對這項法令對台灣造成的傷害。

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據《港區國安法》第43條實施細則，警務處處長如合理地相信是防止及偵查危害國家安全罪行所需，可在保安局局長批准下，要求外國政治性組織或台灣政治性組織及其代理人，提交指明資料，可包括在港活動及個人資料、資產、收入來源及開支等。若拒提供，一經定罪可被罰款10萬港元及監禁6個月；若提供虛假或不完整的資料，可罰款10萬港元及監禁兩年。

陸委會譴責細則定義模糊

台灣的陸委會今日稍早表示，中共企圖改變香港現況、阻絕國際社會與香港的交流，對此表達強烈不滿與譴責。陸委會稱，該實施細則定義模糊，對長期在港從事民間交流服務的台灣政黨、民間團體、駐港機構及人士極其不尊重和不友善，除了製造在港的台灣人恐慌，更扼殺台港正常交流互動。形同是極權政體無限擴權的思想審查，嚴正警告北京及港府不要逾越違反人權，及侵害台灣在港團體及機構正當權益的界限。

陸委會強調，香港方面應依雙方協議保障台灣駐港機構不受任何政治干擾；相關方面切勿無限上綱、輕舉妄動，破壞台港及兩岸關係。台灣政府也將進一步釐清該法範疇與諮詢法律意見，與各國保持合作，並採取一切可能的行動，保障台灣機構及台灣人在港應有權益與自由安全。

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另外，台灣馬英九前總統日前批評台灣「國安五法」跟港區國安法相比是不遑多讓，蔡英文今日稱，很多人都對馬英九這樣的話感到不解。

她稱，台灣和其他許多民主國家一樣，藉由立法防止中國勢力滲透、破壞民主，而港區國安法是用來限制人民自由、對民主的訴求，這是全世界主要民主國家都譴責的事，不知為何馬英九會有這樣的評論。

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