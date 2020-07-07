▲ 【BNO】港人變英國政治籌碼？ 人民日報這樣評BNO擴權

港區國安法訂立，演變為激烈中英角力，約翰遜政府計劃擴大香港人持有BNO的權利，讓合資格港人居英6年後正式入籍，成為英國公民。中方強烈反彈，人民日報發表文章，批評英國政客只是想把BNO政治化，想把BNO港人作為政治籌碼，替香港人著想是假的、以此威脅中國才是真。

人民日報在客戶端（APP）刊出題為《英國政客打「護照牌」，不過是想拿香港中國同胞當籌碼》的文章，力數英國在香港政權移前、中英談判期間，如何拒絕香港人居英。

人民日報力數英國 當年怎把港人拒諸門外

文章指，當年中英即將就香港問題進行談判​​，香港一些人出於對未來的擔憂，想移民英國；英國擔心會因此增加其本國的就業困難，便急急忙忙修改國籍法，規定「英國屬土公民」沒有在英國的居留權。

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隨後，英國以法令形式明確，香港回歸後，香港的「英國屬土公民護照」改為「英國國民（海外）護照」。但持有BNO的港人，同樣沒有在英的居留權，還不能傳給下一代。

人民日報指出，但到了今天，BNO卻被英國一些政客拿出來，作為假裝關心香港人的東西，卻又恰恰曾是把香港人拒之門外的東西。如此反諷，也恰恰說明，英國政府從來就沒有真心實意替香港人考慮。

文章旋又即力英方過去如何冷待BNO持有者：

當時（2016）英國脫歐公投，一些持有BNO護照的香港人，也想參加投票。結果，英國官方直接「打臉」，指出其並無投票權。

去年，有港人簽署聯名信，呼籲英國給予持BNO護照的人「全面英國居民身份」，英國政府明確表示拒絕。

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人民日報又舉例，今年4月份，部分香港人滯留秘魯，在中國駐秘魯大使館的協調之下，香港特區政府派專機接這些港人回家。但秘魯政府要求，持有BNO護照的香港人，需要英國大使館的同意才能登機離開。結果，英國大使館根本不樂意管持有BNO護照的8位香港人。

「為港人考慮是假 威脅中國才是真」

文章揶揄，英國一些政客如今來了個180度大轉彎，改口要為持有BNO的香港人提供更多居留權利。「變臉」比翻書還快，這樣的套路，也充分說明，英國這些政客不過是想把BNO政治化，想把持有這些護照的香港人作為政治籌碼。為香港人考慮是假，以此威脅中國才是真。

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人民日報並強調，關於BNO問題，中英雙方早有共識、互換了備忘錄，英方也明確承諾，不給予持有BNO的香港中國公民在英居留權。現在出爾反爾，嚴重違背自身承諾；拿中國公民要挾中國，嚴重違背國際道義；以此干涉香港事務、干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

文章又稱，按照英國公布的「5+1」升級方案，在移居6年裡需要耗費多高的生活成本？英國這些政客其實真的並不想在香港問題上給自己增加什麼具體負擔。

文章隨後補充：

所有香港中國同胞，不論其是否持有『英國屬土公民護照』或者『英國國民（海外）護照』，都是中國公民。

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