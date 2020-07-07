▲ 【BNO】英失業率直奔8%仍招BNO港人移民 央視批虛偽

港區國安法訂立，演變為激烈中英角力，約翰遜政府計劃擴大BNO權利，讓合資格香港人居英6年後正式入籍，成為英國公民。中方官媒連環批評，央視引英國論者指，英國失業率直迫8%之際，政府卻仍不顧後果招BNO港人移民，做法虛偽。

中央電視台客戶端（APP）報道，英國國家統計局的數字表明，4月份英國失業人數增加了85.6萬人，合共達到了210萬人，這是自1971年以來最大的月度增長。勞動力市場專家預計，未來幾個月，失業率至少會翻倍，達到8%。

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報道指，如果不是政府大手筆的補貼工資計劃，英國還會有800萬個工作崗位被危及，失業率將達到20%左右。

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央視並展示多張社交媒體的截圖，指英國在失業率高企下，仍招BNO港人移民，引起不少英國人不滿（以下為中譯）：

△Boris Johnson（首相約翰遜），你是在開玩笑嗎？香港不是我們的問題。在我們的失業率都在攀升的時候，為什麼還要歡迎移民？你知道你的計劃會讓300萬人有資格來英國嗎？這簡直是胡鬧啊。我們「脫歐」就是因為我們不希望移民不受控制。

△英國的失業率處於最高增幅的時候，還要從香港額外再來290萬人？我怎麼覺得哪兒這?不對呢??!!

△正在進入大規模失業，保守黨還要搞大規模移民，瘋了！

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央視還引英國政治評論員、《晨星報》編輯本·查科（Ben Chacko）說，「我認為政府沒有慎重考慮過香港的政策，考慮過300萬人口進入英國意味著什麼，我認為他們就是隨便選擇了一個數字惹惱中國政府而沒考慮他們所做事情的後果……這顯示了英國政府的虛偽。

英國共產黨人：提出這麼個荒謬的數字

他更質疑，世界有那麼多難民，英國不去理，卻去關注香港情況：

一個全球性的難民危機擺在面前，成千上萬的人在地中海溺水，試圖抵達歐洲的安全地帶，沒見英國政府讓這些人進來。 這些人困在難民營裏，現在還受到新冠疫情的威脅，英國說我們不能接收，連兒童難民都不接收，眼看著成千上萬的人們消失在黑市性交易和其他肮髒的交易中。但在跟隨特朗普對中國的新冷戰上，英國卻積極歡迎300萬香港人來英國，提出這麼個荒謬的數字…… 赤裸裸的虛為和雙重標準。難道香港人民慘過難民營裏的敘利亞難民？

▲ 本·查科（Ben Chacko）批BNO新政。

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值得注意是，BBC增報道本·查科是一名1983年出生的英國共產黨人，他從少年時期就崇拜毛澤東，後來在牛津大學我選擇了學習中文和中國歷史。他曾自稱在是一個堅定的馬列主義者，追求共產主義理想。

央視重申，英國對BNO擴權，讓香港人移居當地，是違反了中英之間的承諾。

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