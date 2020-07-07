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【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）

國情動向 19:33 2020/07/07

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《港區國安法》實施後，英國宣布將對持有BNO的港人提供入籍途徑，引來中國反彈和連日猛烈批評。在北京，外交部發言人趙立堅今日（7日）表示，英國政府作出最終決定前，最好徵求英國人民的意見。

趙立堅提到，「BNO護照持有者有300多萬人」，英方在做出決定之前，最好要想一想，稱「這些人如果都到了英國，他們要享受跟英國國民一樣的工作、醫療、福利待遇」。

他建議，英國政府在做出最終決定之前，最好也要徵求一下英國人民的意見，「他們是怎麼看待這件事的」。

【國安法.BNO】英國民調：逾六成受訪者　贊成助BNO香港人定居英國

《港區國安法》日前生效後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，將向300萬合資格申請BNO的香港人，提供入籍途徑。據了解，現時約35萬香港居民持有BNO護照，另估計約260萬合資格人士。

英國外相藍韜文早前表示，英方會信守對港人的承諾，亦會兌現對BNO持有人的承諾。BNO持有人將獲得在英國工作或學習的5年居留許可，之後可以申請定居身份（settled status），12個月後便可以申請公民身份（citizenship），不會設配額。新安排將於未來數月執行，稍後公布詳情。

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）

【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生

中方曾表示，英方此舉是違背自身承諾、嚴重違反國際法，中方對此強烈譴責，並保留做出反應的權利，一切後果由英方承擔。中國駐英大使劉曉明周一批評，英國嚴重干預中國內政，踐踏國際關係。他強調，英國一旦公布入籍詳情後，中國將決定如何回應，期望英方重新考慮立場。

特首林鄭月娥指出，BNO僅旅遊證件，若英國單方面改變情況，相信國家會認真處理。

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【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

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