▲ 【BNO】移民英國做低端人口？人民日報：為何不堂正做中國人

港區國安法正式生效後，中英角力升級，英國首相約翰遜計劃為BNO擴權，讓持BNO港人最快居英6年後成為英國公民。中國官媒連日力陳居英之弊，繼央視日前指港人或只做搬磚、摘生果等低端工作後，人民日報亦發文稱，為何不做堂堂正正中國人，要去當二等公民。

人民日報客戶端（APP）周二發表題為《英國政客打「護照牌」，不過是想拿香港中國同胞當籌碼》的文章，除了質疑英國是想把香港人當作手上籌碼，跟中國討價還價外，亦質疑港人移民英國能否有理想生活。

一家4口 6年下來要近485萬港元生活費

文章指，按照英國公布的5+1方案，持有BNO的香港人要居英5年後，才有資格申請入籍。文章質疑，這前後合共6年裏，會發生什麽變數？6年裏又需要耗費多高的成本？

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人民日媒引述港媒算了一筆賬：如果通過BNO護照遷居英國倫敦，一家四口一年的基本開支便要80.8萬元港幣，6年下來要近485萬港元，這還沒加入日用品等其他開支。相比較而言，倫敦作爲英國收入最高的地區，平均年薪才約合港幣36.6萬元。

人民日報引述的這筆數字，來自本網日前的文章《絕望真相？港人4口家持BNO居英 6年開支至少485萬港元》（點擊閱讀）。

人民日報又指，英國民間可能根本不歡迎香港移民：

衆所周知，英國脫歐的原因之一，就是移民問題。英國自己都迫不及待地要擺脫移民問題的困擾，能真心實意地爲香港人計麽？

文章強調，「沒有無緣無故的愛，明眼人都能看得出來，英國這些政客的突然關心，爲的是自己的政治圖謀，而絕非是爲港人計」：

再說了，外面誘惑再多，都不如家裏溫暖，更別說，這個誘惑還是個挺虛幻的存在。能堂堂正正、大大方方做個中國人、做個香港人，又有什麽理由要去國外做個「二等公民」？

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文章還說，所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或者「英國國民海外護照（BNO）」，都是中國公民。

央視：港人或只能做搬磚、摘果子工作

值得注意是，中央電視台日前也發文指，英國失業率已直迫8%，香港人移居英國就算找到工作，工作都未必理想，只能做英國本土人士不願當的草根工作：

所以英國是要歡迎香港人民去英國做白領工作嗎？還是說英國人不願意做的低端工種，諸如搬磚、摘果子之類的正好短缺？

央視又指出，失業率高企下，英國人是不歡迎外來移民的，「（香港人）要來，首先並沒有工作，其次，還要熬五六年才能拿到公民身份......還得看『脫歐』派的眼色，看他們高不高興」。

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