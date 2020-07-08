 A股狂飈  金融戰下的「戰略性牛市」？

內地A股近幾日強勢上漲，在全球疫情未定、中美新冷戰炮火蔓延下顯得格外亮眼。內地官媒齊聲唱好「健康牛」引資金入市，一方面是以財富效應撐下半年經濟反彈，另一方面，也是在中美對峙下需要的「戰略性牛市」。

在周二A股大漲5.7%，創下兩年新高之後，內地官媒集體造勢，央視《新聞聯播》罕有以近1分鐘時長力挺A股暴漲背後原因是出色的疫情防控能力，及先於國際的經濟復甦。《中國證券報》周一也發表社論宣揚「健康牛」，引導投資者「可以期待資本市場財富效應」。

A股肩負兩大特殊使命

A股是政策市場，正如每次推動上漲的「政策牛」一樣，官方意圖以及相應的政策呵護是A股上漲的最大動力。今次在疫情及全球格局變動雙重因素疊加特殊時點，A股自然也肩負特殊使命。

第一，傳遞經濟反彈信心，助力下半年回暖。正如官媒所言，A股暴漲的最大用意是製造財富效應。在當下經濟衰退、中美冷戰、就業面臨巨大壓力下，惟有財富效應可令人們短暫忘卻這些危機，並轉化為消費動力，令經濟進入積極循環。

中國早於全球爆發疫情並控制疫情，也早於其他國家恢復生產，改善經濟，近期的生產、消費、投資等宏觀指標逐漸露出顯好跡象，但對於下半年經濟反彈持久性的預期，市場仍存分歧。如何縮小分歧，凝聚共識，擴大樂觀預期，資本市場的訊號槍作用，是引導預期的最好的工具。

第二，中美金融戰下的先聲奪人。路透社認為，在港版國安法落地實施的敏感時刻，港股與A股聯袂上揚，尤以權重較大的金融股率先領漲，隱含了中國「金融保衛戰」背後穩定包括港股等金融市場的良苦用心。

中美對峙的局面已延燒至金融領域，雙方在後疫情時代的角力，除了誰能更好控制疫情、也包括誰能更好讓經濟恢復並保持持久性復甦。在美國宣布「與病毒共存」的決定開始，中美之間對待新冠疫情截然不同的態度似乎成為兩國分道揚鑣的隱喻，誰的方式更成功，成為雙方角力的主要判斷依據。而在中美金融戰下，哪國市場能夠吸引國際資本，也是雙方的比拼。A股大漲作為經濟向好的風向標，承擔着吸引國際資本加快流入中國的使命，令A股能夠獲得長期上漲的動力。

事實上，除了主觀意圖，A股暴漲也具備客觀條件︰1）在大量信貸資金尋找優質資產，但信託、債市、房地產都遭到嚴厲監管下，資產荒令股市成為獲得政策呵護的僅有的幾個渠道之一。2）從監管高層上個月在陸家嘴論壇釋放的積極訊號，到科創板新三板改革的政策刺激，以制度性改革和政策驅動牛市的意圖十分明顯。3）近期市場上幾則「券商巨無霸」的傳聞成為刺激金融股爆發的直接導火索，雖然後被證偽，但引領預期的作用已經達到。

不過，這些條件依然都是「政策市」的核心，惟有基本面仍然存在較大不確定性，令這個「牛市」依然差一口氣。無論背後承載着甚麼意圖，A股也始終是個市場，政策帶動只是開始，能否形成經濟的正向循環，實體經濟的改善才是根基。而政策市最脆弱之處，是政策始終會在「穩增長」和「防風險」之間取捨和搖擺。一旦風險大於增長，也將是「牛市」又一次的終結。

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本報駐京記者：潘攀

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