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【TikTok香港】美國考慮禁抖音　趙立堅：不應選擇性地設置障礙

國情動向 21:21 2020/07/07

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抖音國際版（TikTok）鑑於港區國安法的實施，將停止TikTok相關應用在香港的營運。同時，美國國務卿蓬佩奧稱，美方正考慮關停TikTok等部分中國社交應用程式。中方回應希望有關方面公正、客觀、理性看待中國維護自身主權和安全的正當權利，在涉港問題上謹言慎行，不要選擇性地設置障礙，更不要將問題政治化。

稱港區國安法利繁榮　營商環境將更好

中國外交部發言人趙立堅今天（7日）在例行記者會上表示，中方多次闡明，港區國安法針對的是嚴重危害國家安全的4種犯罪行為，懲治的是極少數，保護的是絕大多數。廣大香港市民、外國在港機構和人員依法享有的各項權益不受任何影響。

他表示，法律實施後，香港的法律體系將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，有利於香港繁榮穩定。

中方希望有關方面公正、客觀、理性看待中國維護自身主權和安全的正當權利，在涉港問題上謹言慎行，不要選擇性地設置障礙，更不要將問題政治化。

TikTok現時已從香港區蘋果App Store及Google Play Store下架

相信香港「馬跑得更歡、舞跳得更好」

而被問到Facebook、Twitter、WhatsApp，Zoom等社交網絡平台稱，暫停向香港政府提供用戶數據，根據港區國安法，上述公司的行為會否被視作違法、港區國安法通過會對香港產生什麼影響時，趙立堅僅稱，這些具體問題，「時間會帶給我們最終的答案」。

趙立堅提到，國家前領導人鄧小平1982年會見時任英國首相戴卓爾夫人時表示，香港回歸祖國後，「馬照跑、股照炒、舞照跳」。

中方完全有理由相信，香港國安法實施後，「一國兩制」的根基將得到進一步鞏固，香港廣大市民的根本利益和民生福祉將得到更好的保障，香港社會將更加安定和諧，到時候「馬跑得更歡，股炒得更熱，舞跳得更好」，對香港的未來充滿信心。

短片應用工具抖音（TikTok）成為中西角力新戰場，對於路透社消息稱，TikTok考慮到近期事件，將在數日內退出香港市場，其應用程式正從香港區蘋果App Store及Google Play Store下架，抖音母公司字節跳動中國行政總裁張楠向內媒表示，抖音在港有很多用戶，將繼續提供服務。

據悉，是次受到影響的並非抖音，而是其國際版TikTok。

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