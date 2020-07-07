【港區國安法】Google、Facebook等 曾向港府提供多少用戶數據？

港區國安法實施後，美國科技巨企Google、Facebook、WhatsApp、Twitter等多個社交平台或即時通訊軟件相繼宣布，暫停香港執法當局索取用戶數據的請求。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter提出質疑，到底這些科企在港區國安法實施前，有否將用戶數據提供給香港執法部門，又向其他國家和地區的政府提供了多少用戶數據？出賣了多少用戶？

彭博社引述Google報告就指出，港府2019年105次要求Google提供用戶數據。

而據《華爾街日報》報道，科企經常收到世界各地政府要求提供用戶數據，以便執法或防止嚴重傷亡等。如Facebook報告顯示，去年下半年共收到241份有關提供香港用戶數據的官方要求，46%申請獲回應。同期，美國政府提出逾5.1萬份請求，88%請求獲提供部分信息。

此前，蘋果公司（Apple）網站亦公布，在2019年上半年，公司共收到逾500項來自香港政府的索取用戶數據的請求，分別有關用戶設備（Device）、金融識別編碼（Financial Identifier）及賬戶數據（Account），其中358份為用戶設備要求，回應率達91%。

蘋果公司回應外電有關索取用戶數據的提問時提到，自港區國安法實施以來，並未收到港府索取用戶資訊的直接要求，公司一向要求香港執法當局根據美國與香港所簽訂的「司法互助協議」提出申請，過程中，美國司法部將審視其是否符合法律。

事實上，用戶固然希望個人私隱得到保障，可在不必擔心自身安全或其他後果的情況下，表達個人觀點，分析人士認為，港區國安法的實施，意味在港的美國科企在疏遠其用戶群與可能被刑事起訴中，面臨微妙的選擇。

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