耿爽履新中國常駐聯合國副代表（附「精句」片）

中國外交部新聞司副司長、發言人耿爽上月5日宣布離任，據中國常駐聯合國代表團官網消息，7月7日，中國常駐聯合國副代表耿爽大使向聯合國秘書處遞交全權證書，正式開始履職。

▲ 卸任外交部發言人，耿爽上月語帶哽咽向在場記者告別，並在台上抱拳稱「後會有期」。

上月5日，耿爽在例行記者會上宣布， 由於工作安排原因，即將奔赴新的崗位； 當日 應是他作為外交部發言人最後一次主持例行記者會。他表示：

藉此機會，對大家在過去近4年時間裡給予我的關心、幫助、支持、鼓勵表示衷心感謝！ 作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互了解、增進中國人民與世界人民的友好情誼作出自己的努力與貢獻。

耿爽哽咽向在場記者道別，並在台上抱拳稱「後會有期」。

47歲的耿爽，曾在外交部國際司、中國常駐聯合國代表團工作，並曾任中國駐美國使館參贊，2016年出任外交部新聞司副司長​。作為外交部第30任發言人，耿爽自2016年9月26日亮相以來，在近4年時間，主持近400場外交部例行記者會。

耿爽在多場記者會上，曾說出不少「精句」，去年回應美國威脅加關稅時，他稱「中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套」。而在過去數月，因新冠肺炎疫情起源問題，耿爽亦多次反駁外間說法，並與澳洲記者針鋒相對，指對方「接觸面不夠廣」。

根據慣例，外交部設有3位發言人，發言人由外交部新聞司司長和兩位副司長兼任。耿爽離任後，目前外交部的兩位發言人分別是新聞司司長華春瑩和副司長趙立堅。

不到1年，外交部發言人已有「兩出一進」。去年7月，陸慷離任外交新聞司司長、發言人，後任外交部北美大洋洲司司長。今年2月，趙立堅作為第31任發言人首次亮相。

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