【港區國安法】日執政黨決議促停邀請習近平訪日 反制國安法

▲ 【港區國安法】日執政黨決議叫停邀請習近平訪日 反制國安法

日本執政黨自民黨周二針對「港區國安法」通過決議案，要求日本政府取消邀請中國國家主席習近平赴日進行國事訪問。這項決議案近期內將提交給日本政府，或令中日關係蒙上陰影。

日本原擬邀請習近平今年內國事訪問日本。但日本放送協會（NHK）報道，自民黨政調審議會周二開會討論後做出決議指出，鑑於中國推「港區國安法」，自民黨的外交部會暨外交調查會要求日本政府，取消邀請習近平以國賓身分到日本進行國事訪問。

日原擬邀習 今年內以國賓身份訪日

自民黨近期內將把這份決議文提交給政府。自民黨代理幹事長稻田朋美在記者會上表示，黨內有很多意見，最後修改決議案中的部分文字內容後正式通過。

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自民黨參議院幹事長世耕弘成在記者會上表示，環境已起了大變化，尤其是中國對香港事務的處理已違「一國兩制」的約定，日本目前不具邀請習近平以國賓身分訪日的氣氛，這也是事實，此時敲定這份決議文算是時機合宜。

不過，自民黨親中派大老、黨幹事長（秘書長）二階俊博在記者會上表示，中日關係是累積許多前人的心血才能走到現在，顧及這些，覺得行事應三思而為，日本在外交上也須考慮到對方，並非那麼簡單，不可輕易做出判斷。

日政界大老 對叫停邀請習訪日有保留

與自民黨聯合執政的公明黨黨魁山口那津男對媒體表示，邀習近平到日本進行國事訪問是中日領導人為加強中日關係的一環，應持續推動邀請習近平訪日才對。

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山口那津男表示，中日兩國忙於對抗新冠肺炎疫情，所以目前還沒針對邀習近平訪日進行具體的行程協商。

對於自民黨周二通過這份決議，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉表示，政府不予置評。他重申，有關習近平以國賓身分訪日一事，目前並未進行具體行程協商。

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責任編輯：鄧國強

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