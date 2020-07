【新冠肺炎】香港疫情大反彈 世衛譚德塞：全球疫情未達頂峰（有片）

新冠肺炎香港疫情反彈,周二爆發多宗社區傳播。世界衛生組織在香港時間今天(8日)表示,新冠肺炎疫情仍加速蔓延,尚未達到高峰。世衛並宣布世衛專家本周末將前往中國,研究疾病起源及傳播途徑,還提到武漢是研究起源的最佳起點。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)今天在日內瓦總部線上記者會表示,此前全球花費12周時間才達到40萬新冠肺炎確診病例,但上周末全球就通報新增40萬例,疫情還在加速蔓延,尚未達到全球大流行的高峰。

上周末全球就通報新增40萬例

根據世衛疫情通報,4日及5日全球單日新增病例皆超過20萬。

【新冠肺炎】滬專家稱冬季或有疫情反彈風險 應儘量讓疫情可控

【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

譚德塞提到,過去數月,各界對新冠起源有很多討論,現在世衛已完成準備工作,專家將在本周末前往中國,與中國合作,任務目標是增進對新冠病毒的動物宿主了解,及確定疾病如何在動物和人類之間傳播。

他未進一步說明專家人數、成員組成等細節,但強調世衛團隊前往中國,並不是中國未進行研究,世衛團隊此行也不是從零開始,會從中國既有的研究基礎上進一步研究。

媒體進一步詢問世衛前往中國的具體計畫和會不會去武漢。世衛突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)表示,武漢是研究新冠病毒動物起源的最佳起點,但他認為科學必須對所有可能性保持開放態度 。

It is quite a detective story. These types of investigation lead where they lead. There is a trail and we have to follow that.