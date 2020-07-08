【港區國安法】蓬佩奧顧問曾建議打擊聯匯制度　遭華府内部反對

彭博引述知情人士稱，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的顧問曾提出建議，透過打擊港元與美元之間的聯繫匯率制度，來回應中方在香港實施《港區國安法》，但該建議並未轉交到白宮更高級別官員的討論，意味着有關建議未受到特朗普政府的廣泛關注。

消息亦稱，該建議面臨政府其他部門的強烈反對，他們擔心此舉只會傷害香港銀行和美國自身，而不是中國。此外，有傳攻擊聯繫匯率制度的想法在目前正討論的可能懲罰方案中位處較低之列，而可能方案包括取消美國與香港的引渡條約，以及終止與香港警方合作。自1983年以來，香港一直將其貨幣與美元掛鈎，使其在一個相對嚴格的區間內波動，約每美元兌7.8港元左右。

據了解，美國政府的首要任務一直是尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙豐控股(00005)。在上個月的一份聲明中，蓬佩奧單單挑出了滙豐亞太區行政總裁王冬勝，抨擊其在一份請願書上簽名支持「北京破壞香港自治的災難性決定」，並指北京依然把滙豐在華業務作為對付倫敦的政治籌碼。

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聯繫匯率制度可以提供穩定，但同時也使香港受到美國貨幣和財政政策的擺布。這意味着其應對本地經濟狀況的能力可能會較弱，因為在不確定時期，個人和企業可以選擇持有美元，而不是交易較少的本地貨幣。美國國務院和財政部周二都拒絕就此問題發表評論。

香港財政司司長陳茂波上月初表示，美國如果對香港進行制裁，香港自己有足夠的實力支撐聯繫匯率制度，目前外匯儲備約4,400億美元，這相當於香港基礎貨幣的兩倍以上。而香港與中國人民銀行也有互換協議，內容包括港元跟美元互換；換句話講，如果香港需要美元，人行會給香港支持，所以從聯繫匯率制度來說，香港非常有信心。

值得留意的是，聯繫匯率制可能崩潰已經成為著名大鱷巴斯(Kyle Bass)等沽空投機客的豪賭。知情人士透露，巴斯上個月啟動了一隻基金，押注香港的聯繫匯率制將會失守。

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責任編輯：游昊雲

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