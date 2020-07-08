【長江三峽大壩】湖北水壩暴雨中變形 2.9萬居民急疏散逃命

▲ 【長江三峽大壩上下游暴雨】小圖為黃岡搶修水壩。大圖為湖北另一處公路，近日被洪水沖毀。

長江三峽大壩上下游暴雨持續，洪災險情頻現。湖北省近期受持續強降雨影響，黃岡市白洋河水庫水位陡升，昨天（周二，７日）中午突發壩體滑動變形險情，涉險面積約1000平方米，當局已轉移安置近2.9萬多名民眾，這座中型水庫的保衛戰還在持續。

人民網報道，黃岡市浠水縣白洋河水庫建於1958年，水庫區跨2鄉鎮共7個村，總庫容量為2403萬立方米。

出事水庫位於黃岡市 建於五十年代末

自本月4日以來，白洋河水庫庫區連續強降雨量破紀錄，5日晚上7時，水庫水位上漲至84.62米，超過限溢水位（83.88公尺）0.74米。

至6日中午12時，水庫左壩肩長90米、右壩肩長50米，高71.5至81.5米發生較大面積脫坡（滑動變形），涉險面積約1000平方米，嚴重威脅大壩安全。

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當局組織涉庫3個鄉鎮、22個村、2萬8858名民眾轉移；對大壩脫坡區域進行夯樁固基、挖溝導水；採用彩條布對大壩覆蓋，防止後期大雨侵蝕；開挖第二溢洪道，加快洩洪進度等。

截至昨天（7日）清晨5時，第二溢洪道已順利挖通，洩洪流量為每秒15立方米，並仍在進一步開挖；大壩脫坡區域已基本穩定，未出現進一步擴大情況，但持續巡壩排查。

為了「固壩」，至今天清晨已動用搶險500餘人次、運輸車輛160台次、砂石料9000立方米、木料2萬根、編織袋1萬條、彩條布4.1萬平方米。

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根據黃岡市氣象局發布資訊顯示，7日至10日，白洋河水庫強降水天氣持續，累計雨量預計200至350毫米。這意味著，即使當前白洋河水庫保衛戰仍在持續。

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責任編輯：鄧國強

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