【中美角力】美國對限制外國人入西藏的中國官員 實施簽證限制

中美關係緊張之際，美國國務卿蓬佩奧周二（7日）宣布，對限制外國人進入西藏的中國官員，實施簽證限制，但聲明未有公布官員名單，亦未透露有幾多中方官員牽涉在內。

蓬佩奧在聲明中提到，北京繼續系統性地阻止美國外交官和其他官員、記者和遊客前往西藏自治區和其他藏區，而中國官員和其他公民卻能自由訪問美國。

他宣布，根據2018年的《西藏旅行對等法》，對於被確定實質性參與制定或執行，與外國人進入西藏地區政策有關的中國政府和中國共產黨官員，實施簽證限制。

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中美正因新冠肺炎疫情、香港及新疆問題上而緊張加劇，美方這次簽證限制，是中美關係惡化的最新例證。

至於中國的西藏政策，亦一直困擾著美中關係。蓬佩奧批評，中國在西藏侵犯人權，同時未有阻止西藏的污染問題，可能影響亞洲多條主要河流的源頭，外國人進入西藏地區對維持地區穩定相當重要。他強調，仍支持藏人有實質意義的自治。

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