【中美角力】副外長樂玉成批美「武大郎開店」 不容別人更優秀（更新版）

中美關係緊張，外交口水戰不斷。中國外交部副外長樂玉成周三（8日）批評，美方口講公平競爭，行動上卻是「武大郎開店」，不容別人更優秀，遏制中國這「優等生」，更令人懷疑麥卡錫主義是否回來。他又批評，搞反華小圈子分裂地球村，是開歷史倒車，強調中美「脫鉤」不切實際，走向合作大勢是擋不住，中美要保持對話，確保兩國關係不失控不脫軌。

＊12：25 新增樂玉成致辭詳細內容

樂玉成在中國人民外交學會和美國亞洲協會合辦的中美關係視像對話上致辭，稱美方越來越突出對華「戰略競爭」，宣揚「脫鉤」、「新冷戰」，中美關係被推向十字路口，面臨何去何從的歷史性抉擇。他稱，中美關係回不到過去，但不能因此全盤否定過去，認為全面否定過去40年的中美關係，說「對華接觸政策」失敗、美國吃虧是完全不符事實。

他指出，中美競爭不應是「零和遊戲」，為打壓中國不惜付出「成比例代價」的思維很危險，批評美方嘴講市場精神、公平競爭，但行動上是「武大郎開店——不容大個兒」，不允許別人比自已更優秀、更有競爭力。他提到，中國連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%，對全球減貧貢獻率超過70%，形容中國是「優等生」，惟美國不僅不認可，還不遺餘力打壓遏制，甚至在人文交流領域越來越歇斯底里，稱監控學者、驅趕記者、抓捕留學生、關閉孔子學院，讓人懷疑麥卡錫主義是否回來。

勿將中美關係意識形態化 拉圈子搞分裂不可能成功

他指出，中方一貫奉行不干涉內政原則，無意干涉美國大選，批評美國有些人一個勁地打中國牌，又反過來指摘中國干涉美內政、影響美大選，這對中國很不公平。

而面對百年大災疫，人們最需要的是N95口罩，而非F-35戰鬥機，他指美方向中國「甩鍋」推責是不公平，大敵當前美國不能錯把戰友當對手，應合作抗疫。他形容中國是當今世界亂局的穩定力量，指中國對世界各國的援助與支持沒有夾雜任何私利，也沒有附加任何條件，決不是要擴大地緣政治影響，去當頭爭「老大」。

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樂玉成強調，中美關係攸關兩國和人類的前途命運，不能被極端分子所綁架，不能讓他們把中美關係帶進死胡同，而中美「脫鉤」不切實際，對誰都沒有好處。他稱，中美誰也改變不了誰，不要將中美關係意識形態化，任何割裂中國共產黨和中國人民血肉聯繫的企圖都是徒勞。

他稱，多邊主義、全球化是大勢所趨，試圖排除中國、搞「平行體系」，人為分割兩個市場、兩個產業鏈，是開歷史倒車。針對中國搞小集團、拉小圈子、逼迫他國選邊站隊更不得人心。他說，中國朋友遍天下，不可能被孤立，中國14億人大市場不可能被排斥，拉圈子、搞分裂，「是多麼的可笑，注定不可能成功」。

保持對話 確保中美關係不失控不脫軌

他認為，中美要通過對話合作管控分歧，照顧彼此核心利益和關切。原有溝通對話機制不能棄之不用，還要創造新的對話方式和渠道。能合作的盡量合作，一時不能合作的要盡量管控，建立各種預警、應急、磋商機制，確保中美關係不失控不脫軌。而台灣、香港、涉疆、涉藏等問題事關中國主權安全，中方絕不容許任何外來干涉，堅決反對美國在港區國安法問題上對中國無端指摘並實施制裁。

關於中美關係的未來，樂玉成表示，中美走向合作的大勢是擋不住的。中方願與美方共建一個協調、合作、穩定的中美關係，相信中美兩國人民有足夠的理性和智慧，找到和平共存、互利共贏的相處之道。

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責任編輯：林佩怡

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