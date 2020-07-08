【A股急升】滬指收升1.7%企3400關 兩市成交逾1.5萬億元（不斷更新）

【15:00】A股連續七日上升，券商股再發力，尾盤指數持續上攻，滬指收市報3403.46點，升1.74%，深成指報13406.37點，升1.84%，創指報2651.97點，升2.34%。

兩市成交額為15,426億元（人民幣，下同），較上日的逾1.7萬億有所縮量，其中滬市成交額6968億元，深市8458億元。

北向資金全天淨買入11.53億元，為連續5日淨買入，但淨買入額較前4日大幅收窄。不僅如此，北向資金中午流入34.52億，意味著午後北向資金出逃23億元。

【14:30】滬指升幅擴大至2%，升穿3400關。深成指升1.7%。創業板指升2.09%。

【13:50】券商板塊午後再度拉升，財通證券、浙商證券、東北證券等多股漲停。

【13:18】滬深兩市成交額連續第五個交易日破萬億元。

【13:05】券商股再度走強，滬指午後升幅擴大至1%。深成指升1.1%。創業板指升1.7%。

【11:30】滬指小幅低開，早盤震幅加大，三大股指一度倒跌，創指曾跌超0.5%。臨近午盤，三大指數強勢回升。截至中午，滬指報3370.23點，升0.74%，深成指報13267.14點，升0.78%。創業板報2623點，升1.24%。

兩市成交額有所縮量，半日達9,129萬億元（人民幣，下同），其中滬市成交額4081億元，深市5048億元。

從盤面上看，軍工、券商、有色、鋼鐵居板塊漲幅居前，白酒、中藥、汽車居板塊跌幅居前。、

山西證券表示，周二整體市場情緒高漲，預計未來一段時間A股市場將維持較強的市場信心。中短期來看，在國內經濟恢復和供需反彈的背景下，滬指連續突破整數點位並創新高大幅提振市場信心，疊加A股成交量快速上升以及北向資金和外資大量流入，市場增量資金增加導致市場量能強勁，可以確認此次上漲趨勢已經形成，重點關注主板未來表現。

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責任編輯：蒯宇澄

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