【華為5G】華為英國高層警告：華為5G倘被禁　危及中英關係

港區國安法令中英關係墮入低谷之祭，華為的英國董事長布朗（John Browne）罕有明確警告，若英國應美國要求，禁止華為參與建設當地 5G 網絡建設，將會危害中英長久以來的關係。

布朗表示，在美中政治角力下，華為已變成政治足球，事件沒有外交可言，如果英國加把腳，將損害自身利益。「英國與中國有悠久的關係，不要隨便放棄」。

【華為5G】英是否封殺華為5G本月22日前揭曉 約翰遜再表態

【華為5G】英擬今年內淘汰華為5G設備 因美封殺增風險

他又說，華為在英國有很多業務，如果遭禁止經營，預期公司會撤出英國市場。

約翰遜：是否用華為5G 要審慎考慮

英國首相約翰遜（Boris Johnson ）日前重申，會審慎考慮是否讓華為參與英國5G網絡建設。

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）周一表示，雖然1月批准中國電訊設備製造商華為有限度參與5G網絡建設，但這決定並非不可改變，政府會於本22日國會放暑假前公佈最新決定。

【華為5G】英首相改變口徑 首稱華為是「潛在敵國供應商」

【華為5G】華為中興被美國列作國家安全威脅 英國稱最終不會用華為5G

多家媒體稍早前報道，約翰遜要求最遲2023年將華為建設英國5G網絡的參與程度降至零。

中國駐英國大使劉曉明稍早前在記者會回應英方對華為態度，指中方視英國為朋友，期望中英可更進一步發展，這完全取決於雙方，如英國將中國視為敵對國家，將需承擔後果，包括影響中國對英國的投資」。

中國大使已表明英倘禁華為 中方或報復

另外，歐洲多個國家亦對是否採納華為設備表態。法國國家資訊系統安全局7月5日宣布，將限制電信業者使用華為的授權許可。

【中美5G角力】封殺華為嚇怕商界 英最大商會上書約翰遜促三思

斥資10億英鎊 華為在英建研發中心獲規劃許可

日前傳出德國電訊加強與華為的5G合作關係，但德國電訊發言人否認。

德國電訊發言人表示，事實跟德國《商報》的報道相反，公司於過去 3 年逐步減少依賴華為，並曾多次表示，涉及關鍵保安問題的核心網絡將不會使用華為技術。

滙控主席密談曝光：憂英國禁華為 滙豐遭中國報復

【中美角力】英將定5G網絡是否用華為設備 路透指美卿加緊阻撓

英媒「解剖」華為P40系列旗艦手機 余承東：已完全沒有Google的東西

【華為5G】劉曉明：英若棄華為5G將蒙巨大損失 在技術革命中落後

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道