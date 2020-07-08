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【中美角力】特朗普稱考慮禁用抖音 報復中國處理疫情

國情動向 11:55 2020/07/08

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中美緊張關係持續升級，短片平台抖音（海外版為TikTok）成為中美新角力場。美國總統特朗普證實，正考慮禁止TikTok在美運營，作為報復中國處理新冠肺炎疫情的手段之一。據外電報道，美國當局正調查有關TikTok侵犯兒童私隱的指控。

美國國務卿周一（6日）表示，美國在研議禁止中國社交媒體應用，其中包括TikTok。他暗示TikTok將用戶資料分享給中國政府，TikTok否認指控。中國外交部發言人趙立堅昨稱，希望有關方面不要選擇性地設置障礙，更不要將問題政治化。

彭博報道，特朗普接受Gray Television採訪回應蓬佩奧言論時，證實這是考慮要做的事，形容是個「大買賣」，「看看這次疫情中國都發生了什麼，他們對這個國家和整個世界做出的事情真是可恥」。特朗普未有提及細節，僅說封禁TikTok是他考慮就新冠疫情對中國政府報復的多種手段之一。美國至今逾300萬人感染新冠病毒，死亡病例已超出13萬。

【TikTok香港】美國考慮禁抖音　趙立堅：不應選擇性地設置障礙

【中美角力】白宮稱特朗普正考慮對華行政命令 美卿透露擬禁抖音（更新版）

美國副總統彭斯周二（7日）亦稱，將繼續對威脅美國國家安全的中國實體維持「強硬立場」，其中可能包括TikTok。他稱，特朗普已經明確表態其政府將扞衛美國的利益，免於「受到中國共產黨的損害」。

路透：美調查TikTok侵犯兒童私隱指控

另外，路透社引述消息人士報道，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部，正在調查TikTok未能履行去年簽署的保護兒童隱私協議的指控。

數字民主中心、無商業兒童運動和其他組織早前指控TikTok，未能按協議刪除13歲以下使用者的視頻和個人信息。路透報道稱，未能確定上述兩個聯邦機構是否對TikTok採取行動。FTC、司法部未有評論。

【中印衝突】印度禁用抖音、微信等59個中國App 稱損害主權及國安

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TikTok一名發言人稱，他們嚴肅對待所有用戶的安全，並稱在美國他們對13歲以下用戶使用該應用加以限制，特別針對低齡用戶引入額外的安全和隱私保護措施。

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