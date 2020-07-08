【中美角力】美軍偵察機連續3日迫近廣東 今早距離廣東不足百公里

北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃指，美軍連續三日派出偵察機展開抵近偵察，而且距離越來越近，繼前日及昨日在廣東附近展開近距離的偵察行動後，今早又派出一架EP-3E電子偵察機執行任期，先飛入巴士海峽，由南往北靠近台海中線後，再到廣東附近展開抵達偵察，與廣東距離不足100公里，是3日行動以來最近。

值得注意，美國5架軍機昨日曾出現在台海南部空域，其中一架偵察機被發現在廣東沿岸約60海里（約111公里）外空域出現；前日，美軍另一RC-135偵察機同樣在沿岸約60海里偵察，隨後飛往南海。台灣一名未具名軍官認為，美軍是在測試解放軍抗壓底線，未來不排除大陸也會反制，雙方軍機發生近距擦撞事故的風險大增。

另外，美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」持續在南海展開聯合演習，美國太平洋艦隊透過新聞稿表示，演習每天出動數百架軍機，全天候不停運轉。

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演習的内容包括全天候戰鬥準備、夜間起降、防空演習、戰術演練、遠程海上打擊以及海空聯合演練，藉此保持航艦打擊群的戰鬥力及海上優勢。雙航艦作戰也提供更大的武力投射範圍及作戰續航力，尤其是在空中領域方面，得以擴大空中優勢。

對於美國在南海進行「雙航母」演習，中國外交部發言人趙立堅6日回應說，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定、向好發展。在此形勢下，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心。美方的行徑一再挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定。國際社會特別是本地區國家，對此看得清清楚楚。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，國防部新聞發言人吳謙6月24日回應稱，作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

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責任編輯：游昊雲

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