【聚焦人幣】人民幣早盤表現反覆 短期料在7關口附近整固

在岸人民幣兌美元（CNY）今日早盤震盪上行，不過走勢較為反覆，中間價則續升逾百點創近四個月新高。

截至12時35分，在岸人民幣兌美元報7.0192元。今日人民幣兌美元中間價報7.0207元，較上日的7.031元，升103點子。

交易員指出，新冠疫情在美國繼續蔓延，這部分提振了美元避險需求，且A股漲勢略放緩資金流入速度放慢，人民幣升勢遇阻，短期或在7元關口附近整固，等待更多新的指引。

不過他們認為，短期看A股偏強走勢有望延續，中間雖有所反复，但大方向值得看好，因此人民幣經歷整固之後，有望再次測試7元關口，甚至更高水平；另外疫情對美元的提振作用有限，一旦經濟表現向好，美元仍可能承壓，只是中美緊張關係還會擾動匯市神經，需持續關注。

中國股市近日連續走強，但滬綜指周三早盤升幅較日前收窄，北向資金流入規模也下降。

申万宏源證券最新報告指出，中國央行仍將採取多種措施穩定匯率預期，緩和外資集中到期小高峰的流出風險，維持至年底美元指數降至95-97，人民幣對應升至6.80-6.90之間的判斷。

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責任編輯：蒯宇澄

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