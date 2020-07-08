  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 12:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【聚焦人幣】人民幣早盤表現反覆 短期料在7關口附近整固

經濟脈搏 12:42 2020/07/08

分享：

在岸人民幣兌美元（CNY）今日早盤震盪上行，不過走勢較為反覆，中間價則續升逾百點創近四個月新高。

截至12時35分，在岸人民幣兌美元報7.0192元。今日人民幣兌美元中間價報7.0207元，較上日的7.031元，升103點子。

交易員指出，新冠疫情在美國繼續蔓延，這部分提振了美元避險需求，且A股漲勢略放緩資金流入速度放慢，人民幣升勢遇阻，短期或在7元關口附近整固，等待更多新的指引。

不過他們認為，短期看A股偏強走勢有望延續，中間雖有所反复，但大方向值得看好，因此人民幣經歷整固之後，有望再次測試7元關口，甚至更高水平；另外疫情對美元的提振作用有限，一旦經濟表現向好，美元仍可能承壓，只是中美緊張關係還會擾動匯市神經，需持續關注。

中國股市近日連續走強，但滬綜指周三早盤升幅較日前收窄，北向資金流入規模也下降。

申万宏源證券最新報告指出，中國央行仍將採取多種措施穩定匯率預期，緩和外資集中到期小高峰的流出風險，維持至年底美元指數降至95-97，人民幣對應升至6.80-6.90之間的判斷。

【A股急升】滬指半日升0.7%  軍工券商股走強

【聚焦人幣】經濟反彈情緒升溫 離岸人民幣曾收復7關口  創4個月新高

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

經濟 A股 指數 中國人民銀行 人民幣 外資 美元 中國 美國 新報

下一篇文章

【A股急升】滬指半日升0.7% 軍工券商股走強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？
【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？
【A股急升】央視新聞聯播用1分12秒唱好A股　揭秘大漲原因
【A股急升】央視新聞聯播用1分12秒唱好A股　揭秘大漲原因
【中芯國際】中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁
【中芯國際】中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？