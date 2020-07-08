【港區國安法】國安公署開幕 駱惠寧：中國最給人安全感

中央駐港國安公署臨時辦公大樓今早掛牌開幕，地點在銅鑼灣大坑維景酒店，現場戒備嚴密。中聯辦主任、國家安全事務顧問駱惠寧致詞說，中國是最能給人安全感的國家。

新華社報道，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（中央駐港國安公署）8日上午在香港揭牌，出席揭幕的包括全國政協副主席董建華、梁振英，香港特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、以及駐港國安公署署長鄭雁雄等。

駱惠寧：反中亂港分子 對公署污名攻擊

駱惠寧致辭時表示，駐港國安公署在香港定會嚴格依法履行職責，依法接受監督，不會侵害任何個人和組織的合法權益，它是香港安全的使者，也是國家安全的守門人。

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他說，今天的香港已經告別國安不設防的歷史，相信有香港國安法保駕護航，有駐港國安公署和特區維護國安機構攜手努力，危害國家安全的行爲和活動定能得到防範和懲治，一國兩制一定能夠不變形、不走樣，不斷有新的生機。

他說，香港國安法公布實施開啓了由亂到治的重大轉折，設立國安公署是中央政府履行國安的根本重大舉措，中央有權利也有責任，採取一切必要的措施維護國家安全，基於對香港特區的充分信任，中央授權特區管轄絕大部分案件，中央之所以保留特定情況下，對極少數危害國安案件的管轄權，旨在爲香港維護國安守住底線。

駱：公署旨在爲香港維護國安 守住底線

駱惠寧表示，最近駐港國安公署成爲香港社會的關注焦點，一些別有用心的反中亂港分子，對公署進行污名攻擊，並伺機抹黑內地司法制度和法治狀況，企圖令市民產生不必要疑慮和恐慌。

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他強調，中國擁有健全的法治制度和良好法治環境，又指許多在華外國人都認爲，中國是最能給人安全感的國家。

林鄭月娥則致詞稱，中央從國家層面爲香港特區維護國家安全立法，是再次體現了對「一國兩制」的堅持、對完善「一國兩制」制度體系的決心，也包括了對香港特區和市民的愛護。

林鄭：中央對完善「一國兩制」有決心

林鄭月娥還表示，國安委會盡快與公署建立協調機制，特區政府有關機構也會在工作層面與公署建立協作機制，加強信息共享和行動配合。

國安公署所在地是銅鑼灣維景酒店，原由中旅社經營。維景酒店在8日凌晨掛起中華人民共和國國徽，有工人運來大型水馬（充水式護欄）設置在路旁，大批機動部隊人員在場戒備，同時還出動警犬；酒店周邊實施交通管制直到中午12時。

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