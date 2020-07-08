【南方暴雨】千島湖61年來首九孔全開洩洪 下游地區包括杭州拉警報

連日暴雨導致水位持續上漲，浙江省杭州市新安江水庫今早9時開啟9孔閘門洩洪，這也是該水庫1959年建成以來首度全洩洪。官方已連夜疏散水庫下游沿岸地區居民，進行高度警戒。新安江水庫即是知名的千島湖，也是華東地區最大的水庫。今天早上8時40分，水庫水位達108.43公尺，創歷史紀錄。

綜合浙江日報、澎湃新聞等内媒報道，新安江水庫早上進行建成61年以來首度全洩洪，每秒流量7800立方公尺，半小時流量相當於杭州西湖的儲水量（1400餘萬立方公尺）。進入梅雨季以來，新安江水庫大壩所在的杭州建德市降雨量已經超過650毫米，是自1957年有氣象記錄以來的降雨量最高值。而庫區雨量達到900多毫米，是平均值的3.5倍。

7日，因水位超過汛限水位，新安江水庫開啟3孔洩洪；後因水位持續快速上漲，當日又陸續增開到7孔洩洪。早上7時，浙江省水利廳發布新安江水庫4號調度令，決定從上午9時起開啟9孔閘門進行全洩洪，水庫下游地區因此拉警報。

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▲ 千島湖61年來首九孔全開洩洪

9孔全開後，新安江水庫下游水位進一步升高，水流更加湍急。新安江、分水江、蘭江洪水疊加，河口的桐廬、富陽、聞堰站可能超過保證水位，閘口站超過警戒水位。此外，桐廬縣、富陽區11個堤防可能出現漫堤風險；江幹區、西湖區、蕭山區、富陽區6個堤防在大流量洪水下存在沖刷風險。

水庫下游的錢塘江流域範圍包括杭州市及下轄淳安、建德、桐廬、富陽、蕭山、西湖、濱江等地，警方在全洩洪前已連夜對沿江及島上存有風險的居民進行疏散和撤離。

杭州市防汛防颱抗旱指揮部提醒新安江、富春江、錢塘江沿江區縣市居民應增強安全意識，做好應急準備，儘量減少外出。根據氣象預測，浙江中北部未來3天仍將持續大雨，新安江水庫洩洪恐將持續。

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責任編輯：游昊雲