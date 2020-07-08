【內地暴雨】湖北雨災下高考：鏟車轉送被困考生 男生穿泳褲入試場（有片‧附直播）

長江中下游暴雨持續，湖北黃岡市黃梅縣暴雨成災，多處嚴重水浸，一間中學近500名住校高考生被困，當局出動鏟車、橡皮艇轉送被困學生，網上有影片顯示，部分男生更穿泳褲進入考場。另外，網傳影片稱，有父親背著女兒游泳去參加高考。

內地傳媒報道，黃梅縣華寧高中近500名住校高考生，今早7時因突降暴雨引發的水浸被困，校內水深達1.6米，學生無法趕赴考場。當地公安機關聯合應急救援部門，調動大型鏟車轉送被困考生。

【央視直播黃梅水浸】

據黃梅縣教育局，被困考生已陸續補時參加考試，全部學生在11時半之前完成上午場開考，下午將準時參加最後一場考試。

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湖北多地昨日連場暴雨，黃梅更出現特大暴雨，累積降雨量達到331.9 毫米，突破當地有氣象記錄以來的歷史最高。黃岡市今日凌晨並發布最高級別的暴雨紅色預警。

今日清晨4時左右，黃梅縣大河鎮一村莊突然山泥傾瀉，導致5戶9人被埋，救援人員正搶救被困群眾，該村其餘40多名村民已全部轉移到安全地帶。

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