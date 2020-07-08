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【BNO】全球最強護照榜出爐！香港特區排19　BNO無納入但更強？

社會熱點 15:43 2020/07/08

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【BNO】全球最強護照榜出爐！香港特區排19　BNO無納入但更強

全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）7日公布2020年全球最佳護照，護照免簽、落地簽證國家/地區愈多，排名將會愈高，日本蟬聯第1名，新加坡居次，德國和南韓並列第3名。香港特區護照則排19，目前獲170個優惠待遇。

【點擊閱讀Henley & Partners全球最佳護照排名榜全文】

歐盟將於7月1日重開邊境，上週公布首波開放名單，包括澳洲、加拿大、日本和南韓等國家，美國、巴西和俄羅斯因為防疫處理不當，被排除在外。

恒理7日公布新聞稿指出，排名並未考慮到臨時的邊境禁令，所以沒有在排名中顯現出來，但對曾經享有盛譽的護照持有者來說，他們當前的旅行自由度卻讓人大吃一驚。

BNO無納入榜 但獲185國免簽

美國雖然排在第7名，但如今美國公民享有的旅行自由度與與烏拉圭（第28名）和墨西哥（第25名）公民差不多，烏拉圭甚至還在歐盟開放名單內。

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根據恒理護照指數（Henley Passport Index），日本繼續以191分的指數排名第1，新加坡以190分排在第2名，而德國和南韓則並列第3名。不過，新加坡因為沒有列在歐盟開放名單，因此該國公民目前的旅行自由度遠低於其他競爭對手，該指數是根據國際航空運輸協會（IATA）提供的數據呈現。

至於香港特區護照排19，目前獲170個國家免簽證安排。

值得注意是，英國國民海外護照（BNO）沒有納入Henley & Partners的排名榜，但據資料，BNO目前獲免簽國家維持在約185個，即多於香港特區護照的170國。

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如按恒理排名榜的標準，BNO可躋身第7名，與英國、美國和比利時等護照看齊；高於香港特區護照的第19名。

恒理執行長凱林（Christian H. Kaelin）表示，歐盟近期的決定將產生深遠的影響，從流動能力來看，全球出現了新的等級現象，防疫成功的國家拔得頭籌，防控不力的國家則排名落後。

2020年的最佳護照前10名及香港：

1. 日本

2. 新加坡

3. 南韓，德國

4. 義大利、芬蘭、西班牙、盧森堡

5. 丹麥、奧地利

6. 瑞典、法國、葡萄牙、荷蘭和愛爾蘭

7. 瑞士、美國、英國、挪威、比利時

8. 希臘、紐西蘭、馬爾他、捷克

9. 加拿大、澳洲

10. 匈牙利

19. 香港

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