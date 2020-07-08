  • 31°C
香港時間 : 2020708日 (三) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美日澳防長聯合聲明 對港區國安法實施深切關注

國情動向 15:43 2020/07/08

分享：

美國、澳洲、日本三國防長周二（7日）舉行視像會議，據美國國防部公布的聯合聲明，防長們就中國對香港實施港區國安法表示深切關注，又談及東海、南海等局勢。

日本共同社稱，這是繼6月中旬七國集團（G7）外長聯合聲明對港區國安法表示「嚴重關切」之後，日美澳防長級別也對中方作出制約。

【港區國安法】日執政黨決議促停邀請習近平訪日 反制國安法

【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）、澳洲防長雷諾茲（Linda Reynolds）及日本防衛大臣河野太郎，舉行三邊防長視像會議。聲明提到，防長們強烈反對破壞穩定、加劇東海緊張局勢的單邊行動，表示將繼續進行安全方面的協調。聲明講及東海時未點名中國，但日媒稱該表述考慮到中國公務船駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近日本領海的問題。

對於南海，聲明重申維護南海自由航行和自由飛越的重要性，強烈反對使用武力或脅迫來改變現狀，並嚴重關切南海軍事化，亦不點名針對中國。

聲明又稱，對北韓導彈發射對國際安全構成嚴重威脅，表示強烈關注，呼籲北韓停止導致地區緊張局勢加劇和破壞地區安全的行動。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【港區國安法】美方曾建議打擊聯匯制度？中港有能力保聯匯穩定
今日
【港區國安法】美方曾建議打擊聯匯制度？中港有能力保聯匯穩定
【港區國安法】日執政黨決議促停邀請習近平訪日 反制國安法
今日
【港區國安法】日執政黨決議促停邀請習近平訪日 反制國安法
【港區國安法】日本恐損經濟　擬不緊跟美制裁中國
2020/07/06
【港區國安法】日本恐損經濟　擬不緊跟美制裁中國
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
2020/07/02
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
【港區國安法】澳媒：澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑
2020/07/03
【港區國安法】澳媒：澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑
政治 國防 軍事 港區國安法 美國 澳洲 日本 香港 北韓 中國

上一篇文章

【中美角力】反制美國 中國對涉藏表現惡劣美方人員限制簽證

下一篇文章

【港區國安法】國安公署開幕 駱惠寧：中國最給人安全感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】林鄭：英方如改變BNO旅遊證件性質　國家會認真處理
【BNO】林鄭：英方如改變BNO旅遊證件性質　國家會認真處理
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰