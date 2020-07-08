【港區國安法】美日澳防長聯合聲明 對港區國安法實施深切關注

美國、澳洲、日本三國防長周二（7日）舉行視像會議，據美國國防部公布的聯合聲明，防長們就中國對香港實施港區國安法表示深切關注，又談及東海、南海等局勢。

日本共同社稱，這是繼6月中旬七國集團（G7）外長聯合聲明對港區國安法表示「嚴重關切」之後，日美澳防長級別也對中方作出制約。

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美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）、澳洲防長雷諾茲（Linda Reynolds）及日本防衛大臣河野太郎，舉行三邊防長視像會議。聲明提到，防長們強烈反對破壞穩定、加劇東海緊張局勢的單邊行動，表示將繼續進行安全方面的協調。聲明講及東海時未點名中國，但日媒稱該表述考慮到中國公務船駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近日本領海的問題。

對於南海，聲明重申維護南海自由航行和自由飛越的重要性，強烈反對使用武力或脅迫來改變現狀，並嚴重關切南海軍事化，亦不點名針對中國。

聲明又稱，對北韓導彈發射對國際安全構成嚴重威脅，表示強烈關注，呼籲北韓停止導致地區緊張局勢加劇和破壞地區安全的行動。

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