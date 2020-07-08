【中美角力】反制美國 中國對涉藏表現惡劣美方人員限制簽證

中美角力持續升級，在美國宣布對限制外國人進入西藏的中國官員，實施簽證限制後，中國外交部周三（8日）宣布，針對美方的錯誤行徑，中方決定對涉藏問題上表現惡劣的美方人員，實施簽證限制。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方對美方有關舉措表示堅決反對，敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中美關係和兩國交流與合作造成進一步損害。

【中美角力】美國對限制外國人入西藏的中國官員 實施簽證限制

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美國國務卿蓬佩奧周二（7日）表示，北京繼續系統性地阻止美國外交官和其他官員、記者和遊客前往西藏自治區和其他藏區，而中國官員和其他公民卻能自由訪問美國，宣布根據2018年的《西藏旅行對等法》，對於被確定實質性參與制定或執行，與外國人進入西藏地區政策有關的中國政府和中國共產黨官員，實施簽證限制。

中美正因新冠肺炎疫情、香港及新疆問題上而緊張加劇，美方這次簽證限制，是中美關係惡化的最新例證。

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