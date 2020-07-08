  • 31°C
香港時間 : 2020708日 (三) 17:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】反制美國 中國對涉藏表現惡劣美方人員限制簽證

國情動向 17:04 2020/07/08

分享：

中美角力持續升級，在美國宣布對限制外國人進入西藏的中國官員，實施簽證限制後，中國外交部周三（8日）宣布，針對美方的錯誤行徑，中方決定對涉藏問題上表現惡劣的美方人員，實施簽證限制。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方對美方有關舉措表示堅決反對，敦促美方立即停止借涉藏問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中美關係和兩國交流與合作造成進一步損害。

【中美角力】美國對限制外國人入西藏的中國官員 實施簽證限制

【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證　中方：美無資格說三道四（更新版）

【港區國安法】反制美國 中方：對涉港問題表現惡劣的美方人員實施簽證限制

美國國務卿蓬佩奧周二（7日）表示，北京繼續系統性地阻止美國外交官和其他官員、記者和遊客前往西藏自治區和其他藏區，而中國官員和其他公民卻能自由訪問美國，宣布根據2018年的《西藏旅行對等法》，對於被確定實質性參與制定或執行，與外國人進入西藏地區政策有關的中國政府和中國共產黨官員，實施簽證限制。

中美正因新冠肺炎疫情、香港及新疆問題上而緊張加劇，美方這次簽證限制，是中美關係惡化的最新例證。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】美國對限制外國人入西藏的中國官員 實施簽證限制
今日
【中美角力】美國對限制外國人入西藏的中國官員 實施簽證限制
【港區國安法】蓬佩奧在推特稱華簽證威脅 無法阻嚇美行動
2020/06/30
【港區國安法】蓬佩奧在推特稱華簽證威脅 無法阻嚇美行動
【港區國安法】反制美國 中方：對涉港問題表現惡劣的美方人員實施簽證限制
2020/06/29
【港區國安法】反制美國 中方：對涉港問題表現惡劣的美方人員實施簽證限制
【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證　中方：美無資格說三道四（更新版）
2020/06/27
【港區國安法】蓬佩奧稱將限制損港自治中共官員簽證　中方：美無資格說三道四（更新版）
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
2020/07/02
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
中美關係 政治 簽證 外交 趙立堅 蓬佩奧 中國外交部 西藏自治區 中國 美國

上一篇文章

【BNO】特區護照 vs BNO！兩者簽證待遇、費用、境外協助有何分別

下一篇文章

【港區國安法】美日澳防長聯合聲明 對港區國安法實施深切關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）