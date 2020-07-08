【BNO】特區護照 vs BNO！兩者簽證待遇、費用、境外協助有何分別

不少港人都同時持有BNO護照及特區護照，兩者除簽發地及外表上的不同，實際使用上有又有何分別呢？你又知不知道持BNO護照比特區護照，額外多哪些免簽國家或地區？排隊入境歐洲又有否特權？以下幫你比較BNO護照及特區護照的分別！

分別一：持BNO簽證待遇與特區護照有不同

根據2020年的「亨氏護照指數」，英國護照以享有185個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，排行全球最強護照第7名，而香港則以享有170個地點的簽證待遇排第19位。

雖然持BNO無法享有部分英國護照的簽證待遇，如去越南、台灣等地仍要事先作申請，但BNO護照持有人仍可以「沾英國光」，在前往吉爾吉斯、甘比亞、巴拉圭、哥斯達黎加、洪都拉斯等小國時可享免簽入境待遇，而持特區護照前往當地的話，則需要申請有關簽證才能入境。

此外，亦有人表示港人持BNO申請美國簽證，會比特區護照更易成功獲批。不過，持有特區護照亦可免簽進入一些BNO沒有免簽的國家，例如俄羅斯、蒙古國及伊朗等，所以大家應該根據旅行目的地，選擇使用哪本護照。

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分別二：BNO護照費用較貴

比較有效期同為十年的特區護照及BNO護照，兩者費用相差達一倍。如果申請護照只為旅行用途，為特區護照續期會比較划算。

特區護照：（32頁）370 港元（48頁）460 港元

BNO：（34頁連運費）105.86英鎊（約1,031港元），（50頁連運費）115.86英鎊（約1,129港元）

分別三：工作假期申請名額

持特區或BNO護照申請到英國工作假期的名額及要求亦有分別。持特區護照申請名額限每年1,000個，並須持有效的「贊助者證明」才可申請；而BNO則沒有名額限制，亦毋須提供「贊助者證明」，換言之，BNO持有人申請到英國工作假期的成功機會較大。不過，無論持BNO及特區護照到英國工作假期，均可在當地逗留最多2年。

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分別四：外地領事館協助

擁有中國公民身分的香港居民，在境外遇上困難而需要協助時，可向中國駐外的使、領館求助；至於持BNO護照香港居民，則可向英國的使、領館尋求幫忙。

過往亦有持BNO港人向英國領事館求助成功的例子，例如今年3月秘魯因疫情突然鎖國，入境處其後接獲逾86名滯留秘魯的港人求助，不過當中有最少8名持BNO港人獲安排乘坐英國包機及早離開，其餘70多人則需繼續等候港府包機。

有乘搭英國包機逃離的港人事後分享，英國包機只收費250英鎊（約2,400港元），比港府包機需要每人自費3萬多港元便宜得多。

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分別五：持BNO入境歐洲或可排歐盟隊

持BNO護照出入英國及愛爾蘭，即使排了「EU隊」，最後都會被職員要求重新去排「non-EU」隊。這或是因為英國海關對「公民」的定義，是持有英國護照的納稅人才可排「EU隊」，但到其他歐盟成員國旅遊，大多都接受BNO為英國公民護照，可以排「EU隊」。

分別六：持BNO港人或可在英國居住和工作5年，之後在一年後申請入籍

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）早前表示，新規定將允許擁有BNO的300萬香港人有權在英國居住和工作5年。在英國居住5年後，BNO的持有人能申請在英國定居的身份，並在1年後申請入籍。

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責任編輯：游昊雲