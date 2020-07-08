▲ 【長江三峽大壩】李克強一走貴州即山泥傾瀉活埋多人 慘烈畫面曝光（附直播影片）

長江中上游暴雨不斷，考驗長江三峽大壩抗洪能力之際，貴州銅仁及湖北黃岡今天先後發生恐怖山泥傾瀉，兩地合共至少16人失蹤、恐已被埋凶多吉。其中，國務院總理李克強剛結束考察銅仁災情，詎料他離開僅一天多或兩天後，當地即出事。

貴州消防部門通報，貴州銅仁市松桃縣甘龍鎮石板村今（8日）發生山泥傾瀉（山體滑坡），造成停電，通訊中斷；目前初步判定7人失蹤，6人受困，造成岩板灘組63戶民房受災。

貴州銅仁市松桃縣7人失蹤

以下為貴州銅仁山泥傾瀉視頻

銅仁市及松桃縣消防人員前往救援時道路被堵，要徒步趕往現場。有視頻反映現場慘烈情況，出事村落被洪水淹了大半，約100米山泥瀉下沖毀農舍。

值得意是，總理李克強日前剛到過銅仁視察災情。央視《新聞聯播》報道，李克強本月6至7日銅仁及貴陽考察，了解扶貧及救災工作，新聞畫面顯示，貴州省委書記孫志剛、省長諶貽琴陪同考察。

他亦有到銅仁江口縣壩盤鎮掛扣村，考察防汛救災安置等情況。他稱，貴州脫貧任務很重，但取得的成效顯著。當前要不折不扣完成好脫貧任務，又要切實做好防汛救災安置工作，防止因災返貧。

▲ 貴州消防部門通報，貴州銅仁市松桃縣甘龍鎮石板村發生山泥傾瀉（山體滑坡），造成停電，通訊中斷

▲ 李克強日前才考察過銅仁。

湖北黃岡黃梅縣 9人被埋

另一方面，央視報道指，今天凌晨4點左右，湖北黃岡黃梅縣大河鎮袁山村在暴雨下，突發山泥傾瀉（山體滑坡），導致居民房屋受損，合共5戶9人被埋。

【點擊看央視直播湖北黃岡山泥傾瀉救援工作】

湖北黃岡黃梅縣防汛抗旱指揮部稱，目前當地緊急組織公安、武警、衞生、醫療等人員參與救援，全力搶救被困村民。該村其他40多名村民已全部轉移到安全地區。直播救援過程。

▲ 湖北黃岡災情

責任編輯：鄧國強

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