【中美角力】 趙立堅：FBI說的話你也信？ 不要以為中國安全部門是吃素的

中美緊張關係不斷升級，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）指中國是美國信息安全、知識產權及經濟活動最大的長期威脅者，批評中國對美國採取間諜行動，聲稱每隔10小時就要處理與涉華案件，又稱中國試圖取代美國，想成為全球唯一的超級大國。

在北京，外交部發言人趙立堅周三（8日）回應克里斯托弗雷的言論時，質問「FBI說的話你也能信？」稱其言論無視基本事實，充斥著政治謊言，又指「不要以為中國安全部門是吃素的」。他促美官員停止發表錯誤的涉華言論，停止損害兩國互信與合作。

趙立堅在外交部例行記者會上稱，對於美國的外交政策，被雷這樣的FBI官員等反華勢力所左右綁架，感到遺憾。對於他聲稱每10個小時就處理一起涉華案件，趙稱「不要以為中國安全部門是吃素的」，指雷的有關言論，無視基本事實，充斥政治謊言，充分暴露他根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見。中方對此堅決反對。

斥抹黑中國掩蓋自身問題 不會得逞

他批評，近來美方一些政客多次對中國作出莫須有的抹黑指摘，渲染所謂中國威脅，企圖轉移視線，掩蓋自身問題，「他們的圖謀世人看得清清楚楚，注定不會得逞」。

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另外，雷又將獵狐行動的目標稱為「受害者」，說中國政府為強迫他們返回中國，採取的策略令人震驚。

趙立堅表示，打擊跨國犯罪是國際社會的廣泛共識，中方在海外開展獵狐行動抓回外逃嫌犯，是維護法律尊嚴和社會主義。他說，近年許多國家同中方積極開展相關執法活動，質疑美方官員的表態，難道是希望美國成為犯罪分子的避罪天堂？

他督促美國有關官員立即糾正錯誤，停止發表錯誤的涉華言論，停止日復一日，炮製政治謊言，停止損害兩國互信與合作的做法。

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責任編輯：林佩怡

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