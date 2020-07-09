就業壓力排山倒海 黨報籲畢業生「到祖國最需要的地方去」

黨媒《人民日報》7月6日發表一篇題目為「高校畢業生到基層去，到祖國最需要的地方去」評論。文章一經發表，即在內地網上熱傳。很多人在問︰是不是又要搞「上山下鄉」？

網民之所以這般聯想，緣於「到祖國最需要的地方去」，是一句半世紀前全中國人都耳熟能詳的口號。

又搞「上山下鄉」？

世紀60年代末，為解決城市青年就業壓力問題。當時中共領袖毛澤東指示︰「知識青年到農村去，接受貧下中農的再教育，很有必要。」隨即開展了全國範圍大規模的知識青年「上山下鄉」運動。一時間，「到邊疆去，到基層去，到祖國最需要的地方去」口號響遍全國。

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今時今日，受疫情衝擊、經濟滑坡影響，內地城鎮就業形勢可能是40年改革開放以來最嚴峻的一次。尤其是有874萬高校畢業生將在今年夏天進入就業市場，就業壓力空前巨大。總理李克強最近不無擔憂地說，就業是最大的民生，對於一個家庭來說這是天大的事情。

他更馬不停蹄地為解決就業問題奔波。6月初，李克強在山東考察時向企業喊話，希望企業多招人多招大學畢業生。他並倡導「地攤經濟、小店經濟」，稱它們是就業崗位的重要來源，是中國的生機。

7月6日，李克強在貴州銅仁巡視，沿途看到很多閒置廠房。他稱，地方政府可以利用這些廠房進一步擴大生產，且「多招一些當地的農民工兄弟姐妹」。

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經濟復甦 失業問題卻未改善

最近，中國經濟有疫復復甦的跡象，下周公布的二季度GDP很大可能重回「正軌」。不過，先期公布的數據看，經濟復甦未必就能解決就業困境。

事實上，盡管3月以來內地經濟持續回復，但全國城鎮調查失業率居高不下，一直維持在5.9%以上，明顯高於疫情前，尤其是31個大城市調查失業率連續兩個月創新高。

6月官方及財新製造業PMI均在擴張區間攀升，表現略超市場預期，但兩個就業指數及財新中國服務業就業指數都繼續下行，統計局服務業就業指數雖小幅上升，但仍處於較低水平。野村證券中國區首席經濟學家陸挺認為，這反映出外需下降、服務業與勞動密集型製造業受到社交隔離措施尚未完全解除對就業的影響。

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雖然當前的就業壓力和50年前的城鎮「吃飯難」是一樣的問題，但當今的中國，已不再是過去那個計劃經濟時代。以當前的社情民情，不大可能出現當年轟轟烈烈的「上山下鄉」景象。黨媒的呼籲，更多可看做是向高校畢業生進行政治宣傳和鼓動，並無強迫性。

本報記者：黃兆康

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