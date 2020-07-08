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就業壓力排山倒海 黨報籲畢業生「到祖國最需要的地方去」（訂戶專享）

國情動向 18:53 2020/07/08

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黨媒《人民日報》7月6日發表一篇題目為「高校畢業生到基層去，到祖國最需要的地方去」評論。文章一經發表，即在內地網上熱傳。很多人在問︰是不是又要搞「上山下鄉」？

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