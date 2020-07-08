就業壓力排山倒海 黨報籲畢業生「到祖國最需要的地方去」（訂戶專享） 國情動向 18:53 2020/07/08 分享： 黨媒《人民日報》7月6日發表一篇題目為「高校畢業生到基層去，到祖國最需要的地方去」評論。文章一經發表，即在內地網上熱傳。很多人在問︰是不是又要搞「上山下鄉」？ ... 相關文章 【中國經濟】李克強提工廠空置 中國實際失業情況有幾嚴峻？ 2020/07/07 【中國經濟】李克強提工廠空置 中國實際失業情況有幾嚴峻？ 【中國經濟】李克強貴州考察：看到很多閒置廠房 籲多聘農民工 2020/07/07 【中國經濟】李克強貴州考察：看到很多閒置廠房 籲多聘農民工 【中國經濟】海通證券稱中國就業壓力 或比官方失業率嚴重 2020/06/10 【中國經濟】海通證券稱中國就業壓力 或比官方失業率嚴重 【中國經濟】總理座談會露隱情 就業形勢泰山壓頂 2020/06/30 【中國經濟】總理座談會露隱情 就業形勢泰山壓頂 【中國經濟】財新6月中國製造業PMI創半年高 外需仍疲弱就業未改善 2020/07/01 【中國經濟】財新6月中國製造業PMI創半年高 外需仍疲弱就業未改善 疫情 畢業 失業 就業 大學 經濟 李克強 指數 PMI 失業率 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入