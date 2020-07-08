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【長江暴雨】上海「中國第一高樓」暴雨中變水舞間！官方咁解釋（有片）

社會熱點 19:42 2020/07/08

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【長江暴雨】上海「中國第一高樓」暴雨中變水舞間！官方咁解釋（有片）

長江流域連日暴雨、上海多處出現水浸之際，斥資148億元（人民幣，下同）建成僅4年的中國第一高樓－－上海中心大廈日前在大雨中變成「水舞間」，大廈多層樓出現嚴重漏水，有目擊者形容「60樓漏到9樓」，質疑是否大樓質量問題導致雨水滲入。

大廈管理方否認滲雨，指事故起因是設備故障，與大雨沒有直接關係，但始終沒說明是什麼故障。

從網上片段可見，上海中心大廈内的辦公室出現天花漏水的情況，猶如「水舞間」。由於不斷漏水，地板亦開始水浸。員工需要用水桶裝水，並將電子設備搬走。有職員則速速把電腦等設備收起，以免被浸壞。

大廈職員及網民對這一幕「水舞間」嘩然，由於時發時，戶外剛下大雨，不少人質疑是否大廈質素有問題，導致雨水滲入。

上海中心大廈官方：設備故障　與暴雨無關

上海中心大廈官方微博指，事發在周一（6日）凌晨，起因是大廈突發設備故障，導致部份樓層漏水。根據工程師分析，這類故障的發生與天氣形勢無直接相關。

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故障發生後，大廈物業啟動應急預案，進行全力搶修。截至微博發佈時，故障已基本排除，為了保障運行安全，大廈對漏水樓層設備等開展全面檢查；為了安全起見，採取了臨時關閉部分電梯等措施，從而影響了部分租戶正常經營。目前樓內各分區間交通已經恢復。

但官方始終沒有詳細說明，大廈出現什麼設備故障，導致室內出現「暴雨」。

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上海中心大廈位於陸家嘴金融貿易區，建築總高度632米共121層，超過東面的492米上海環球金融中心和北面的420米金茂大廈，是目前中國第一高樓，世界第二高樓。大樓2016年建成，總耗資148億元人民幣、折合約166億港元建成。

上海中心大廈是由美國一家著名建築設計事務所設計，外觀以中國的「龍型」方案作為藍本建設，最後由同濟大學建築設計研究院完成施工圖。

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責任編輯：鄧國強

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