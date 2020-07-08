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【港區國安法】普京與習近平通電話：堅定支持中方在香港維護國家安全

國情動向 21:15 2020/07/08

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官媒央視報道，中國國家主席習近平7月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，習近平表示，中方願與俄方繼續堅定互相支持，堅決反對外部干涉破壞。

普京表示，堅定支持中方在香港特別行政區維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑釁行為，相信中方完全有能力維護香港長期繁榮和穩定。

習近平：雙方堅決反對外部干涉破壞

據報道，習近平在通話中提到俄羅斯7月1日通過的修憲公投。他表示，俄方順利舉行全民投票，高票通過憲法修正案，充分體現俄羅斯人民對政府的支持，以及對俄羅斯政府治國理念的認同。他稱，中方將一如既往堅定支持俄方走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄方加快實現發展振興。

在國際形勢方面，習近平強調當前形勢變化很快，中俄作為全面戰略協作夥伴，密切戰略溝通合作十分必要，他稱，中方願同俄方繼續堅定互相支持，堅決反對外部干涉破壞，維護好各自國家主權、安全、發展利益，維護好雙方共同利益。

習近平又提到，中俄在疫情最艱難時刻互相支持，雙方要推動各領域合作加快復工復產，加強高技術、疫苗和藥物研發、生物安全等領域合作，推動中俄關係不斷邁向更高水平，他又稱，中方願同俄方不斷密切在聯合國等多邊框架內的協調配合，維護多邊主義，反對霸權主義和單邊行徑，共同捍衛國際公平正義等。

普京：俄中均珍視本國主權安全

普京則表示，近日俄羅斯全民投票高票通過憲法修正案，有助於維護俄長期政治穩定，更好捍衛國家主權，反對外部干涉。

他稱，俄中均珍視本國主權安全，始終堅定相互支持，無論是在疫情艱難時刻相互伸出援助之手，還是不久前中國人民解放軍儀仗隊赴俄參加紅場閱兵式，均再次印證了這點。

他表示，俄中關係正處於歷史最高水平，俄方堅定支持中方在香港特別行政區維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑釁行為，相信中方完全有能力維護香港長期繁榮和穩定。他稱，俄方將對華關係作為外交最優先方向，願同中方一道，繼續推進兩國各領域務實合作，加強在上海合作組織、聯合國等框架下的戰略溝通協調，維護全球戰略穩定與安全。

報道稱，普京之後又就中國南方多地發生洪澇地質災害表示慰問，習近平對此表示感謝。

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