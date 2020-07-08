▲ 【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃 是澳洲主權事務（資料圖片）

港區國安法的訂立，引發西方陣營與中國角力。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，目前仍然未決定是否為香港人提供「避風港」移民計劃，但強調是否接納港人，屬澳洲主權事務。這一表態，有回應中方批評的意味，包括《環球時報》的「破壞論」。

莫里森上周提過，澳洲可能為港人提供新的接收安排，但現階段仍未知會澳洲會循技術移民簽證、還是人道計劃接收，內閣官員當地時間周三（8日）開會討論香港問題。

莫里森：澳洲給什麼人簽證 與其他國家無關

莫里森當天接受記者提問時表示，他持續關注香港局勢，但仍然未決定是否為香港人提供被外界稱「避風港」的移民計劃。

【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」

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他強調，就是否接收香港移民問題，是澳洲內部及主權的事務。「我們決定向誰提供簽證，以及在什麼條件下、在什麼時間提供簽證，是澳洲的主權問題，與其他國家無關」。

「我們將根據簽證規則，來決定簽證計劃以及如何運行」，他說。

These are decisions for Australia about who we provide visas to and on what terms and over what period of time......They are Australian sovereign issues, they aren't about other countries, they are about our country.

中方此前批駁澳洲擬針對香港人制訂移民措施，指此舉干涉中國內政。其中內地《環球時報》英文版就發表評論文章，表示澳洲一旦落實「避風港」計劃，干涉中國內部事務，將會加劇與北京的矛盾，中方將會採取反制措施。

環球時報：開放港人移民 會為澳洲帶來破壞

「澳洲經濟各方面要面對巨大負面影響，包括大量移民湧入會加劇澳洲經濟壓力」，文章直指，澳洲倘接納港人移民，會對企業及投資者信心帶來史無前例破壞。

the damage to businesses and investors' confidence will be unprecedented。

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《環球時報》指，部分澳洲人期望高質素及高資產的香港人才，推動當地經濟，但現實中這只是幻想，不會有結果（only a fantasy that will not produce results）。

文章又指，香港問題是中國底綫之一，不應觸碰，否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等，造成難以估計的損失。

Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched.

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責‵任編輯：鄧國強

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