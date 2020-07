【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃　是澳洲主權事務

港區國安法的訂立,引發西方陣營與中國角力。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示,目前仍然未決定是否為香港人提供「避風港」移民計劃,但強調是否接納港人,屬澳洲主權事務。這一表態,有回應中方批評的意味,包括《環球時報》的「破壞論」。

莫里森上周提過,澳洲可能為港人提供新的接收安排,但現階段仍未知會澳洲會循技術移民簽證、還是人道計劃接收,內閣官員當地時間周三(8日)開會討論香港問題。

莫里森:澳洲給什麼人簽證 與其他國家無關

莫里森當天接受記者提問時表示,他持續關注香港局勢,但仍然未決定是否為香港人提供被外界稱「避風港」的移民計劃。

他強調,就是否接收香港移民問題,是澳洲內部及主權的事務。「我們決定向誰提供簽證,以及在什麼條件下、在什麼時間提供簽證,是澳洲的主權問題,與其他國家無關」。

「我們將根據簽證規則,來決定簽證計劃以及如何運行」,他說。

