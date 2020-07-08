【中國經濟】習近平：各界要千方百計幫助大學畢業生就業

在中國就業市場面臨疫情衝擊之際，中共總書記習近平7日在回信給一批大學畢業生時說，各級黨政部門和社會各界要確實做好大學畢業生就業工作，克服疫情的不利影響，千方百計幫助就業。

新華社報道，習近平是在7日回信給中國石油大學（北京）克拉瑪依校區今年畢業的首屆畢業生時，作上述表示。

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根據報導。中國石油大學（北京）克拉瑪依校區2016年起招生，共有來自全中國16個省區的435人畢業，其中118人選擇在新疆基層工作。報道說，這批畢業生的整體就業率接近85%。

習近平在信中說，各級黨委、政府和社會各界要切實做好高校（大學院校）畢業生就業工作，採取有效措施，克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，千方百計幫助高校畢業生就業，「熱情支持高校畢業生在各自工作崗位上為黨和人民建功立業」。

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報道指出，他在信中首先稱讚這118名「奔赴新疆基層工作，立志同各族群眾一起奮鬥，努力成為可堪大用、能擔重任的西部建設者」的畢業生，並表示「支持你們作出的這個人生選擇」。

習近平說，這場抗擊疫情的嚴峻鬥爭，讓這屆畢業生「經受了磨練、收獲了成長」。而「前進的道路從不會一帆風順，實現中華民族偉大復興的中國夢，需要一代一代青年矢志奮鬥」。

責任編輯：鄧國強