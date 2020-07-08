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【中美貿易協議】白宮顧問：盡管美國或對華實施更多制裁 惟貿易協議未死

經濟脈搏 22:48 2020/07/08

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中美關係緊張持續升溫，惟白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表明，盡管中國與美國之間存在問題，美國並會對此採取進一步行動，但中美貿易協議未死、仍然沒有破裂。

彭博社報道，庫德洛認為，香港正在發生很多圍繞國家安全的問題，而中美兩國在其他領域，也面臨相當巨大分歧，美國並對此採取進一步行動，但中美雙方仍在大力推動中美首階段貿易協議執行。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表明，盡管中國與美國之間存在問題，美國並會對此採取進一步行動，但中美貿易協議未死、仍然沒有破裂。

【中美貿易協議】劉鶴及萊特希澤或下月通電話　評估貿協執行情況

【中美角力】庫德洛稱美國對中國非常不滿　將限制出口

至於特朗普政府據報警告聯邦鐵路退休基金別投資中國，庫德洛及國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）去信稱投資中國企業，會令退休員工置身於不必要的經濟風險，又稱這樣是向引發巨大國家安全及人道主義憂慮的企業直接提供資金，部分甚至向中國軍隊提供支援。

庫德洛表示，不希望聯邦鐵路退休基金投資中國企業，因會存在欺詐、缺乏信息、國家安全問題。

【中美角力】京智囊提準備與美鬥爭全面升級  中美硬碰無可避免

【中美角力】京打「貿易牌」反制美插足香港事務  勝算幾何？

此前，中方多次就港區國安法闡明嚴正立場，強調這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，並強調中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，敦促美方一些人端正心態、摒棄偏見，不要以己度人，停止動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美關係的事。

另據《華爾街日報》引述消息指，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及中國國務院副總理劉鶴，計劃在下月中旬通電話，以評估中美貿易協議的執行情況。

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