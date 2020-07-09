▲ 【四川爆炸】四川鞭炮廠大爆炸出現「核爆般」磨菇雲 慘烈狀況曝光（附直擊片段）

四川省廣漢市一座鞭炮廠昨晚（8日晚間）發生數次猛烈爆炸。內地媒體報道，事故已造成至少6人受傷，其中2人重傷。互聯網流傳事一刻慘烈畫面，有目擊者形容，現場冒出的巨大磨菇雲，有如當年新疆核試般情景。

事件發生在四川省廣漢事南豐鎮。中央媒體亦引用了網絡流傳的爆炸一刻畫面，引證了其真實性。

有報道指至少6人受傷

根據法新社報道，從中央電視台引用的畫面可以看出，第1次爆炸後，現場升起黃色蘑菇雲，濃厚黑煙接著從工廠湧出，然後又傳出爆炸。而四川媒體記者事後進入爆炸核心區，發現原有工廠已被夷為面地，仿如廢墟。

這宗事故發生在當地時間8日晚間9時10分左右，目前還不清楚爆炸原因。中央電視台報道，10個消防局的人員趕往工廠救火，但為了安全起見，人員一度保持500米距離。

內地《新京報》援引一名居住在廣漢市南豐鎮的居民表示，事發時自己在家聽到如雷般的巨響。「一開始以為是打雷，聲音極大，後來才知道是鞭炮廠發生了爆炸」。微博上有聲稱目擊事發的居民指，爆炸衝擊波巨大，房屋窗戶被震破，天花板組件塌下；有人則指，數公里外也能看到巨大磨菇雲，形狀有如當年新疆核試般，擔心人命傷亡。

居民房屋窗戶被震破 天花板塌下

廣漢人民醫院工作人員介紹，已有在此次事故中受傷的傷者送達該院，傷者受傷程度不一，目前暫未統計出傷者具體人數。有兩名消防指戰員受傷，受傷部位分別為頭部和肩部，已經送醫救治。

▲ 互聯網流傳事一刻慘烈畫面，有目擊者形容，現場冒出如原爆般巨大磨菇雲。

▲ 四川媒體記者事後進入爆炸核心區，發現原有工廠已被夷為面地，仿如廢墟。

據了解，出事的公司稱「金雁花炮」，紅星新聞引述事發車間負責人介紹，現場還儲存有10噸氯酸鉀。

天眼查信息顯示，金雁花炮公司成立於2006年10月20日，註冊資本1000萬元，法定代表人柴暢。

廣漢市政府門戶網站公開信息顯示，2019年2月15日，廣漢市安監局曾對金雁花炮公司進行過行政處罰，公司被罰款1.6萬元人民幣，個人鄧日輝被罰款5000元人民幣。