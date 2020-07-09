【中國經濟】内地6月CPI漲2.5%符預期　豬肉價格漲81%（更新版）

國家統計局周四(9日)最新公布，6月份居民消費價格指數(CPI)按年增長2.5%，與預期相同，前值升2.4%；按月跌0.1%；上半年則升3.8%。

統計局城市司高級統計師董莉娟稱，6月份復工復產、復市復業繼續推進，各地區各部門認真貫徹落實中央關於保供穩價的系列政策措施，市場運行總體平穩。從按月看，食品價格上漲0.2%。受生豬出欄減緩、防疫調配要求從嚴及進口量減少等因素影響，豬肉供應偏緊，同時餐飲和團體消費需求有所回升，豬肉價格由5月下降8.1%轉為上漲3.6%。

中國多地發生洪澇災害，北京新發地市場出現聚集性疫情，導致部分地區蔬菜短期供應緊張，鮮菜價格由5月下降12.5%轉為上漲2.8%；時令水果大量上市，鮮果價格下降7.6% ，降幅按月擴大6.8個百分點；雞蛋供應充足，價格下降4.1%。非食品價格由5月持平轉為下降0.1%。非食品中，疫情持續影響出行，飛機票和旅遊價格分別按月下降6.1和1.8%；夏裝開始打折促銷，服裝價格由5月上漲0.2%轉為下降0.2%。

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從按年看，食品價格上漲11.1%。豬肉價格上漲81.6% ，牛肉和羊肉價格分別上漲18.5和10.9%，漲幅與5月相比均變動不大；水產品價格上漲4.8%，漲幅擴大1.1個百分點；鮮菜價格上漲4.2%，5月為下降8.5% ；鮮果和雞蛋價格分別下降29和15.8%，降幅分別擴大9.7和1.3個百分點。

非食品價格按年上漲0.3%，漲幅比5月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.24個百分點。非食品中，教育文化和娛樂、醫療保健價格均上漲1.9%，交通和通信價格下降4.6%，其中汽油和柴油價格分別下降19.4和21.2%。

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扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.9%，漲幅比5月回落0.2個百分點。據測算，在6月份2.5%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為3.3個百分點，新漲價影響約為-0.8個百分點。上半年，CPI按年升3.8%。

值得留意的是，上述數據是統計局今日(周四)最新更新的數據。此前當局於今早9時30分公布，6月份CPI是「按年增長2.7%，按月跌0.1%，上半年升2.2%」，而6月份PPI是「按年持平、按月跌0.3%、上半年按年增長0.3%」，惟其後又更新了數據如上。

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責任編輯：游昊雲