【中國經濟】内地6月PPI按年下降3.0% 跌幅少於預期（更新版）

6月份全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降3.0%，跌幅少於市場預期的3.2%，按月上漲0.4%；工業生產者購進價格按年下降4.4%，按月上漲0.4%。上半年，工業生產者出廠價格比去年同期下降1.9%，工業生產者購進價格下降2.6%。

工業生產者出廠價格中，生產資料價格按年下降4.2%，降幅比上月收窄0.9個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約3.11個百分點。其中，採掘工業價格下降10.5%，原材料工業價格下降8.5%，加工工業價格下降2.0%。

生活資料價格按年上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.16個百分點。其中，食品價格上漲3.2%，衣著價格下降0.8%，一般日用品價格下降0.3%，耐用消費品價格下降1.8%。

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工業生產者購進價格中，燃料動力類價格按年下降14.2%，化工原料類價格下降9.4%，有色金屬材料及電線類價格下降3.3%，黑色金屬材料類價格下降2.2%；農副產品類價格上漲5.8%。

按月方面，工業生產者出廠價格中，生產資料價格由降轉漲，比上月上漲0.5%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.40個百分點。其中，採掘工業價格上漲4.9%，原材料工業價格上漲0.7%，加工工業價格上漲0.2%。

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生活資料價格按月由上月下降0.3%轉為上漲0.1%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.03個百分點。其中，食品價格上漲0.3%，衣著和耐用消費品價格均下降0.1%，一般日用品價格持平。

工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格上漲1.8%，燃料動力類和黑色金屬類價格均上漲1.2%，農副產品類價格上漲0.4%；化工原料類價格下降0.1%。

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責任編輯：游昊雲