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【中美角力】王毅：中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰

國情動向 10:58 2020/07/09

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在新冠肺炎疫情、香港問題影響中美關係之際，中國國務委員兼外長王毅周四（9日）表示，中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰，稱有人說中美關係已回不到過去，但不意味可以另起爐灶、強行脫鉤，強調中國從沒侵略擴張的基因，不會變成另一個美國。他提出對話避免誤判，只要美方願意，隨時可以恢復和重啟各層級對話機制，又冀美制定更理性務實的對華政策。

王毅周四在中美智庫媒體論壇上致辭，提到中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人，出於意識形態偏見，不遺餘力把中國渲染成對手甚至敵人，設法遏制中國發展，不擇手段阻礙中美聯繫。

中美社會制度不同 可和平共存

他認為，中美不應尋求改造對方，應共同探索不同制度和文明和平共存之道。他指出，近年有稱中國道路成功將對西方造成衝擊和威脅的論調，不是事實，強調中國從來沒有侵略擴張的基因，中國不會也不可能變成另一個美國。他稱，制度差異不應導致零和，中美社會制度不同，但完全可以並行不悖，和平共存。

王毅又表示，中國對美政策沒變，仍願本著善意和誠意發展中美關係，重申中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗。他提到，有人說，中美關係已回不到過去，但不意味可以無視歷史另起爐灶，更不意味可以不顧實際強行脫鉤。

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王毅引述國家主席習近平多次強調，「我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」；他並提出3點推動中美關係走出困境，重回正軌的建議。

隨時可恢復各對話機制

他建議中美激活和開放所有對話渠道。他稱，當前美國的對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣洩和麥卡錫式的偏執。

美方對中國的無端猜忌已經到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。似乎每一項中國投資都包含政治目的，每一位留學人員都帶有間諜背景，每一項合作倡議都別有所圖。如果美國如此缺乏自信、開放和包容，人為製造各種「中國威脅」，最終很可能導致「自我實現的預言」。

他強調，只有交流才能阻止謊言，只有對話才能避免誤判。中方對話的大門是敞開的。只要美方願意，我們隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制。

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他又提到，中美應梳理和商定交往的清單，形成三份清單：第一份是合作清單，第二份是對話清單，第三份是管控清單。同時要聚焦和展開抗疫合作，美方應立即停止將疫情政治化、把病毒標籤化，並與中方推動全球抗疫合作。

最後，王毅表示，希望美方構建更為客觀冷靜的對華認知，制定更為理性務實的對華政策，並說中美關係是世上至關重要的一組雙邊關係，有待發出更多的積極信息，釋放更多的正能量。

責任編輯：林佩怡

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