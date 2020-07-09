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【中美角力】特朗普密切關注TikTok微信 蓬佩奧：將確保中國不獲美國人信息

國情動向 13:10 2020/07/09

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中美關係緊張升級，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）透露，總統特朗普正密切關注抖音的海外版TikTok、微信，以及其他中國用來獲取美國人個人數據的應用程式。美國國務卿蓬佩奧則稱，特朗普政府將採取措施，確保中國政府不會通過電訊和社交媒體，獲取美國公民的任何私人信息。

蓬佩奧周三（8日）表示，美國的評估並不是針對某一家公司，而是關乎國家安全。他稱，他針對某家公司發表的言論，是在評估來自中共威脅的背景下所提出。他早前稱，華府肯定在考慮禁止包括TikTok在內的中國社交媒體。

他說，美國將採取行動，確保北京方面不會獲得美國人的任何私人數據或健康記錄。TikTok日前回應稱，不會遵守中國政府提出的內容審查或訪問用戶數據的任何要求，也從未被要求這樣做。

【TikTok香港】美國考慮禁抖音　趙立堅：不應選擇性地設置障礙

研究稱微信監控國外用戶 騰訊：保護用戶隱私

另外，蓬佩奧讚揚Google、Twitter、Facebook在中國實施新的港區國安法後，拒絕向香港政府提供用戶數據，並敦促其他公司效仿。

未來數天出台針對中國措施

特朗普日前證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一，但未公布任何細節。

而據奧布萊恩稱，除了TikTok，特朗普也正關注微信等中國應用程式。

中美正因新冠肺炎、香港問題等而關係惡化。被問到為何特朗普未簽署《香港自治法案》時，奧布萊恩表示，未來數天和數周內看到針對中國的重大措施出台。

【港區國安法】「五眼聯盟」外長再聚首談「接收」港人問題？

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【港區國安法】彭博社：特朗普正考慮兩至三項對華行動 數日內或公布

責任編輯：林佩怡

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