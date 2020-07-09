【移民澳洲】環球時報暗示：澳洲放寬港人移民　中國或經濟制裁

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【移民澳洲】中國倘收緊輸出留學生報復 澳洲損失幾多？
澳洲宣布放寬學生等香港人的簽證居留期至5年，並稱會提供移民徑，勢令中國與澳洲關係火上澆油。人民日報社旗下《環球時報》稍早前已發表措詞強烈的評論指，澳洲干涉中國內政，並暗示會在經貿等領域報復。
繼英國後，澳洲亦有意放寬移民措施「收留」港人。澳洲正式表態，目前持澳洲學生簽證或臨時工作簽證的香港公民或居民，其簽證可延長到3年，並會為港人提供永久居留的途徑。
【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃 是澳洲主權事務
《環球時報》英文版就發表評論文章，表示澳洲一旦落實「避風港」計劃，干涉中國內部事務，將會加劇與北京的矛盾，中方將會採取反制措施，暗示或將報復。
環球時報：開放港人移民 會為澳洲帶來破壞
「澳洲經濟各方面要面對巨大負面影響，包括大量移民湧入會加劇澳洲經濟壓力」，文章直指，澳洲倘接納港人移民，會對企業及投資者信心帶來史無前例破壞。
the damage to businesses and investors' confidence will be unprecedented。
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」 傳予3年庇護簽證（更新版）
《環球時報》指，部分澳洲人期望高質素及高資產的香港人才，推動當地經濟，但現實中這只是幻想，不會有結果（only a fantasy that will not produce results）。
文章又指，香港問題是中國底綫之一，不應觸碰，否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等，造成難以估計的損失。
Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched.
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稍早前表示，是否接納港人，屬澳洲主權事務。
另外，澳洲先後對香港、中國發出旅遊警示，提醒恐遭任意拘捕。
中國駐澳使館發言人反駁澳方說法可笑、完全是虛假信息，稱在華外國人只要遵紀守法，就完全沒有必要擔心。
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
責任編輯：鄧國強