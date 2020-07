【移民澳洲】環球時報暗示：澳洲放寬港人移民　中國或經濟制裁

▲ 【澳洲移民政策】環球時報暗示:澳洲倘放寬港人移民 中國或經濟制裁

澳洲宣布放寬學生等香港人的簽證居留期至5年,並稱會提供移民徑,勢令中國與澳洲關係火上澆油。人民日報社旗下《環球時報》稍早前已發表措詞強烈的評論指,澳洲干涉中國內政,並暗示會在經貿等領域報復。

繼英國後,澳洲亦有意放寬移民措施「收留」港人。澳洲正式表態,目前持澳洲學生簽證或臨時工作簽證的香港公民或居民,其簽證可延長到3年,並會為港人提供永久居留的途徑。

《環球時報》英文版就發表評論文章,表示澳洲一旦落實「避風港」計劃,干涉中國內部事務,將會加劇與北京的矛盾,中方將會採取反制措施,暗示或將報復。

「澳洲經濟各方面要面對巨大負面影響,包括大量移民湧入會加劇澳洲經濟壓力」,文章直指,澳洲倘接納港人移民,會對企業及投資者信心帶來史無前例破壞。

the damage to businesses and investors' confidence will be unprecedented。

《環球時報》指,部分澳洲人期望高質素及高資產的香港人才,推動當地經濟,但現實中這只是幻想,不會有結果(only a fantasy that will not produce results)。

文章又指,香港問題是中國底綫之一,不應觸碰,否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等,造成難以估計的損失。

Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched.

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)稍早前表示,是否接納港人,屬澳洲主權事務。

另外,澳洲先後對香港、中國發出旅遊警示,提醒恐遭任意拘捕。

中國駐澳使館發言人反駁澳方說法可笑、完全是虛假信息,稱在華外國人只要遵紀守法,就完全沒有必要擔心。

