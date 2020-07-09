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709事件5周年 歐盟籲中國釋放維權人士 美卿批華遏制持續

國情動向 15:56 2020/07/09

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今日是「709大抓捕」事件五周年，歐盟發布聲明，呼籲中國當局無條件釋放被監禁等的律師與維權人士。美國國務卿蓬佩奧亦發聲明，批評中國壓迫仍在繼續，促中國遵守國際人權義務及承諾，履行保護人權與基本自由的相關法規。

歐盟聲明稱，中國當局在2015年7月9日起，逮捕並拘留了300多名人權律師和維權人士，被告沒有得到適當的辯護和公正的審判，並指大量可信的報告說，他們在拘留期間遭受虐待和酷刑，被拘留的律師被取消了律師資格，釋放的律師則繼續受到監視。

歐盟要求中國當局，立即無條件釋放「709大抓捕」前後因其工作而被當局監禁或迫害的所有律師和維權人士，如余文生、李昱函與戈覺平等人，讓他們不受任何行動或工作限制。

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内地再大規模拘捕維權人士 BBC：709事件後規模最大

聲明又提到，歐盟將繼續強調中國公民權利和政治權利日益惡化的狀況，包括清華大學教授許章潤近日被拘留；並將繼續譴責任何侵犯人權和基本自由的行為，包括對在香港實施港區國安法。

美國國務卿蓬佩奧亦發聲明，稱中國的壓迫持續進行，今年6月因代理709案而遭秘密判刑的余文生就是例證之一。他在Twitter呼籲，為余文生等律師和維權人士伸張正義。
蓬佩奧另向記者提到，許章潤因批評領導人等而被帶走，促北京盡快放人。

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