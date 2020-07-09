【A股急升】PPI數據佳帶動滬指升1% 連升8日再破今年頂

在PPI數據好過預期下，内地股市牛氣衝天，連續8日上升，再破今年頂。滬指早盤平開，隨後維持強勢震蕩上揚態勢，臨近午盤再度拉升漲約1%。創業板指走勢較強勁，盤中大漲逾3%站位2700點，再創階段性新高。截至午間收盤，滬指漲1.03%報3438.61點，深成指漲2.23%報13705.16點，創業板指漲3.69%報2749.94點，兩市早盤成交額再破萬億（人民幣，下同）。

盤面上看，醫藥、半導體板塊走勢強勁，黃金概念、免稅概念、芯片、網紅經濟、網遊概念等均走強。國盛證券指出，指數經過短暫休整後重回強勢，各均線開市加速上移，全日成交會維持在15000億元上方。

國盛證券由估計，在增量資金入場，下半年經濟復蘇力度強勁大概率下，市場震蕩向上仍為主基調，耐心持股待漲，提高權益類資產的投資比重，穩健性投資者可適當布局目前仍有估值修復空間的保險、銀行、基建、消費等龍頭股，短期題材可關注人行積極推進數字貨幣，電影院線開放預期的傳媒娛樂，消費電子復蘇中的蘋果、安卓手機產業鏈等機會。

▲ PPI數據佳帶動滬指升1% 連續8日升再破今年頂

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A股狂飈 金融戰下的「戰略性牛市」？

在A股近期持續火爆下，非法場外配資亦開始活躍。中國證監會周三表示，將持續加大對場外配資活動的監測力度，嚴格依法處罰；並持續推進打擊場外配資違法違規行為常態化，堅決維護投資者利益和資本市場秩序。

證監會官網刊登的新聞稿並稱，根據新修訂的證券法規定，證券融資融券業務屬於證券公司專營業務，未經證監會核準，任何單位和個人不得經營，「場外配資活動本質上屬於只有證券公司才能依法開展的證券融資融券業務，相關機構或個人未取得相應證券業務經營資質從事場外配資活動的，構成非法證券業務活動，屬於違法行為，將被依法追究法律責任。」

新聞稿並指出，近期各地證監局曝光了一批場外配資平台，已將258家非法從事場外配資的平台及其運營機構名單予以集中曝光；並提醒投資者提高風險防範意識，自覺遠離場外配資活動。

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責任編輯：游昊雲