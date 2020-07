【移民澳洲】中國倘收緊輸出留學生報復　澳洲損失幾多？

澳洲計劃放寬香港學生等簽證限制,簽證期延長到5年,並會為這些香港人提供永久居留的途徑。此舉勢必引起中方反彈,人民日報社旗下《環球時報》威脅會從教育等手段反制,暗示以收緊中國學生赴澳洲留學,報復澳洲干涉內政。這一幕一旦出現,澳洲會損失多少?

中澳關係低迷,中方已不止一次稱要收緊中國學生赴澳,反制澳洲政府。其中,月前澳洲政府推動國際調查新冠肺炎疫情起源時,中國駐澳洲大使威脅,中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學。

【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格

【港區國安法】澳洲總理:是否給港人避風港移民計劃 是澳洲主權事務

中國針對澳洲的限制留學威脅,能否打病澳洲?根據澳洲統計局數據,2018-2019年度,國際教育對澳洲經濟貢獻為376億澳元(約合2000億港元),按年增長16%,是該國第三大出口產業,僅次於鐵礦和煤炭。

中國學生貢獻澳洲國際教育總收入約三分一

其中,中國學生是主力軍,據澳洲教育部數據,2019年中國內地在澳留學人數達26.1萬人,佔比27.3%,穩居第一。

今年則有超17萬中國學生在澳洲留學,佔比約25%。儘管相較於前幾年,中國留學生增長速度已逐漸放緩,但和位列第二的印度相比,人數仍高出近一倍。而中國學生也貢獻了澳洲國際教育總收入的約三分之一。

【港區國安法】環球時報暗示:澳洲放寬港人移民 中國或經濟制裁

【中澳關係】儘管中澳交惡 澳洲配方奶粉在華仍熱銷

正因如此中國教育部早前對赴澳留學生發出留學預警時,令澳方緊張。

事實上,在中國教育部留學預警發布前,新冠疫情已經打擊澳洲留學產業。該國高校聯盟首席執行官Catriona Jackson本月初曾警告,新冠疫情可能令澳洲留學產業在未來4年損失160億澳元(約合860億港元)。

此外,澳洲政府5月發布的一份報告預測,由於旅行禁令和簽證限制導致國際學生人數減少,2020年澳洲留學收入至少將下降30億澳元(約合161億港元)。該報告還預測未來6個月內,澳洲高校將有2.1萬人失業,其中約7000人可能是與研究有關的學術人員。

【港區國安法】澳媒:澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑

【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」 傳予3年庇護簽證(更新版)

中國對赴澳留學生發出警告,無疑令澳洲留學產業雪上加霜,《悉尼先驅晨報》評論道,「這對澳洲一個關鍵的出口行業又是一次打擊。」

澳洲反駁中國留學預警

澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)承認,如果留學生人數下跌,會對當地院校造成影響,但認為對於學生來說,失去高質量大學教育將是一種損失。

【中澳關係】外交衝突挫房產 中國客澳洲買樓意願按月減65% 達三年最低

【中澳關係】外交衝突勸退華留學生?教育界舉牌:澳洲歡迎你

值得注意是,《環球時報》英文版稍早前發表評論文章,再以教育領域威脅澳洲,促請勿放寬針對港人移民、不要干涉中國內政。

文章又指,香港問題是中國底綫之一,不應觸碰,否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等,造成難以估計的損失。

Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched.