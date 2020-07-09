  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 13:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民澳洲】中國倘收緊輸出留學生報復　澳洲損失幾多？

國情動向 13:11 2020/07/09

分享：

澳洲計劃放寬香港學生等簽證限制，簽證期延長到5年，並會為這些香港人提供永久居留的途徑。此舉勢必引起中方反彈，人民日報社旗下《環球時報》威脅會從教育等手段反制，暗示以收緊中國學生赴澳洲留學，報復澳洲干涉內政。這一幕一旦出現，澳洲會損失多少？

中澳關係低迷，中方已不止一次稱要收緊中國學生赴澳，反制澳洲政府。其中，月前澳洲政府推動國際調查新冠肺炎疫情起源時，中國駐澳洲大使威脅，中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學。

【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格

【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃　是澳洲主權事務

中國針對澳洲的限制留學威脅，能否打病澳洲？根據澳洲統計局數據，2018-2019年度，國際教育對澳洲經濟貢獻為376億澳元（約合2000億港元），按年增長16%，是該國第三大出口產業，僅次於鐵礦和煤炭。

中國學生貢獻澳洲國際教育總收入約三分一

其中，中國學生是主力軍，據澳洲教育部數據，2019年中國內地在澳留學人數達26.1萬人，佔比27.3%，穩居第一。

今年則有超17萬中國學生在澳洲留學，佔比約25%。儘管相較於前幾年，中國留學生增長速度已逐漸放緩，但和位列第二的印度相比，人數仍高出近一倍。而中國學生也貢獻了澳洲國際教育總收入的約三分之一。

【港區國安法】環球時報暗示：澳洲放寬港人移民　中國或經濟制裁

【中澳關係】儘管中澳交惡  澳洲配方奶粉在華仍熱銷

正因如此中國教育部早前對赴澳留學生發出留學預警時，令澳方緊張。

事實上，在中國教育部留學預警發布前，新冠疫情已經打擊澳洲留學產業。該國高校聯盟首席執行官Catriona Jackson本月初曾警告，新冠疫情可能令澳洲留學產業在未來4年損失160億澳元（約合860億港元）。

此外，澳洲政府5月發布的一份報告預測，由於旅行禁令和簽證限制導致國際學生人數減少，2020年澳洲留學收入至少將下降30億澳元（約合161億港元）。該報告還預測未來6個月內，澳洲高校將有2.1萬人失業，其中約7000人可能是與研究有關的學術人員。

【港區國安法】澳媒：澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑

【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）

中國對赴澳留學生發出警告，無疑令澳洲留學產業雪上加霜，《悉尼先驅晨報》評論道，「這對澳洲一個關鍵的出口行業又是一次打擊。」

澳洲反駁中國留學預警 

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）承認，如果留學生人數下跌，會對當地院校造成影響，但認為對於學生來說，失去高質量大學教育將是一種損失。

【中澳關係】外交衝突挫房產 中國客澳洲買樓意願按月減65% 達三年最低

【中澳關係】外交衝突勸退華留學生？教育界舉牌：澳洲歡迎你

值得注意是，《環球時報》英文版稍早前發表評論文章，再以教育領域威脅澳洲，促請勿放寬針對港人移民、不要干涉中國內政。

文章又指，香港問題是中國底綫之一，不應觸碰，否則後果可能波及澳洲旅遊業、投資、教育、貿易等，造成難以估計的損失。

Hong Kong issue is one of China's bottom lines, which should not be touched.

相關文章

【中澳關係】疑被中國滲透 澳洲工黨議員住所辦公室遭突擊搜查
2020/06/26
【中澳關係】疑被中國滲透 澳洲工黨議員住所辦公室遭突擊搜查
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
2020/07/02
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
【港區國安法】澳媒：澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑
2020/07/03
【港區國安法】澳媒：澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑
【中澳關係】外交衝突勸退華留學生？教育界舉牌：澳洲歡迎你
2020/07/06
【中澳關係】外交衝突勸退華留學生？教育界舉牌：澳洲歡迎你
【中澳關係】儘管中澳交惡 澳洲配方奶粉在華仍熱銷
今日
【中澳關係】儘管中澳交惡 澳洲配方奶粉在華仍熱銷
一國兩制 移民 內政 簽證 大學 大學教育 貿易 港區國安法 國安法 中國教育部

下一篇文章

【移民澳洲】環球時報暗示：澳洲放寬港人移民　中國或經濟制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）