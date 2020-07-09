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【內地暴雨】江西重災 3層高樓房5秒被洪水吞沒（有片）

社會熱點 14:05 2020/07/09

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長江中下游暴雨持續，江西多地洪水泛濫受災，上饒市鄱陽縣一棟3層高的樓房，5秒間被洪水吞沒，場面嚇人。

事發昨日（8日）下午，當地持續暴雨導致河水猛漲，網上影片顯示，在洪水侵襲之下，3層高的樓房瞬間被沖毀。

據南方都市報，被沖冧的樓房位於鄱陽縣油墩街鎮狄溪村，而油墩街鎮政府消息透露，當地已有4棟樓房被沖垮，事發前樓內人員已提前轉移，未造成人員傷亡。

鄱陽縣蓮花山鄉 1日降雨量=北京1年

江西近日暴雨不停，7日7時至8日7時，全省共有8縣市的70個測站出現特大暴雨，其中上饒市鄱陽縣蓮花山鄉降雨量達547.2毫米，一天降水趕上北京常年一年降水量。

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截至昨晚11時半，本周開始的洪水災害導致江西6市50縣共179.6萬人受災，逾15萬人緊急轉移安置，近200房屋倒塌等，直接經濟損失12.4億元人民幣。

中央氣象台今日繼續發布暴雨橙色預警，預計今日至明日，江西、福建、湖南、貴州等地的部分地區有大暴雨，局部地區特大暴雨。

江西省水文局今早亦繼續發布洪水紅色預警。據官方通報，受強降雨及長江中游來水共同影響，全國最大淡水湖鄱陽湖水位繼續快速上漲，發生倒灌，水體面積不斷擴大，今年以來首次突破4000平方公里。同時鄱陽湖水位已「超警」，未來5天仍將持續上漲。

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