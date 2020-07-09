【中國經濟】CPI顯示内地無明顯通脹壓力 料人行仍有可能降息

國家統計局公布，6月居民消費價格指數(CPI)年漲2.5%，與路透調查預估中值一致；6月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降3%，路透調查預估中值為-3.2%。今年上半年，CPI同比上漲3.8%，PPI同比下降1.9%。分析表示，下半年CPI預計仍呈現增速趨緩走勢，PPI則隨大宗商品價格而見底回穩。在今年並無明顯通脹壓力下，人行未來仍有可能降息。

民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文指出，在6月中旬北京疫情出現反復，南方地區持續降雨下，食品供給產生衝擊，豬肉價格在連續三個月下行後反彈，使整體通脹壓力重現小幅上升態勢。

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展望下半年，在去年基數大幅上升的情況下，CPI同比增速逐步回落仍是大概率事件，疫情變化、天氣情況與豬肉價格走勢仍將是整體CPI下行走勢中的波動因素。而6月PPI按月上漲反映出工業領域需求有所好轉，隨著北京新輪疫情受控，後期疫將情對工業的影響進一步消退，未來PPI跌幅收窄是大概率事件。

他估計，當前通脹預期有所企穩，社會需求有所恢復，但未來疫情情況仍具備較大不確定性，應保持貨幣政策的寬鬆節奏，適當預留政策空間，重點疏通貨幣政策的傳導機制。

因此，彭博經濟學家曲天石指出，人行未來或會逐漸引導貸款利率下行。上海證券首席宏觀分析師胡月曉補充，由於物價回落態勢確定，未來貨幣政策將繼續延續結構性政策，調整流動性分布將為政策重心。

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責任編輯：游昊雲