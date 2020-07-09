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【港區國安法】中方以「搬石砸自己腳」批澳洲移民新政　暗示報復

國情動向 15:56 2020/07/09

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【港區國安法】中方以「搬石砸自己腳」批澳洲移民新政　暗示報復

澳洲計劃放寬學生等港人簽證居留期至5年，並擬提供移民途徑，令中國與澳洲關係火上澆油。中國駐澳洲大使館發表聲明回應澳方今次舉動，直指澳洲干涉中國內地，警告澳洲恐會搬石頭砸自己腳，暗示中方有可能反制及報復。

中國駐澳大使館在聲明中，先闡述中方基本立場，「我們對澳方政府今天宣布的有關涉港舉措及錯誤言論，表示強烈不滿和堅決反對。澳方所作所爲嚴重違反國際法和國際關系基本準則，粗暴干涉中國內政」。

【移民澳洲】環球時報暗示：澳洲放寬港人移民　中國或經濟制裁

【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃　是澳洲主權事務

聲明強調：

香港事務純屬中國內政，澳方成天把反對「外國干涉」掛在嘴邊，卻在涉港問題上說三道四，充分暴露了其虛僞性和雙重標準。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃　是澳洲主權事務

【港區國安法】澳媒：澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑

聲明說，「中方敦促澳方停止借任何名義、以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

中國駐澳大使館又重申，港區國安法不損一國兩制。「中方多次闡明，香港國安法實施後，香港的法律體系將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，有利於香港長期繁榮穩定，有助於『一國兩制』行穩致遠。廣大香港市民、外國在港機構和人員依法享有的各項權益不受任何影響」。

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